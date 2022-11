Rıza Akın hayatını kaybetti: 'Ülke sinemasının biraz geç keşfettiği özel oyunculardandı'

'Zor rastlanan, özel bir ruhtu'

BBC Türkçe’ye konuşan oyuncu Cansu Fırıncı, Rıza Akın ile dizilerde tanıştığını ve merhum oyuncuya en son Mayıs ayında İzmir’de gerçekleşen Balkan Panorama Film Festivali’nde rastladığını belirterek, “Enerjisi son derece yüksekti her zamanki gibi ve yine o kendine has mizah duygusu, esprileri, her şeyiyle oldukça sağlıklı görünüyordu. Gerçekten üzücü ve beklenmedik bir kayıp olduğunu söyleyebilirim” dedi.