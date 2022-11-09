ABD ara seçimleri: Z Kuşağı ilk kez Kongre'ye girdi

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ABD ara seçimlerinde Kongre’ye ilk kez Z Kuşağı’ndan bir siyasetçi girdi.

25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida’nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi’ne aday olmuştu.

Seçim zaferi sosyal medyada büyük yankı bulan Frost, “Floridalılar, Z Kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık” dedi.

1990’ların ortaları ve 2010’ların başları arasında doğanlar, Z Kuşağı olarak tanımlanıyor.

Dijital teknolojiye hakimiyetleri ve sosyal meselelere gösterdikleri duyarlılık ayırt edici belli başlı özellikleri olarak biliniyor.

Maxwell Frost, Kongre’nin yaş ortalamasının bir hayli altında kalacak.

Z Kuşağı’ndan önce gelen ve 1981 ila 1996 yılları arasında doğanları kapsayan Milenyum Kuşağı, ABD Kongresi’nde sadece yüzde 6’lık bir varlığa sahip.

Kongre üyeleri ağırlıklı olarak, ‘Baby boomer’ diye anılan ‘bebek patlaması’ neslini temsil ediyor; yani İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ardından, 1944-1964 aralığında doğanlar.

Okul katliamları

Maxwell Frost kampanyasını silahlı şiddet olayları, iklim değişikliği, kürtaj hakları ve sağlık hizmetlerinin genişletilmesi gibi konular üzerinde odakladı.

Frost, 2012 yılında Connecticut eyaletine bağlı Newton’da meydana gelen silahlı katliam olayı ardından bu konuda aktivizme başlamıştı.

Kongre üyeliğine aday olmadan önce, silah yasalarının sıkılaştırılmasını talep eden Hayatımız İçin Yürüyüş adlı grubun ulusal yöneticiliğini yürütüyordu.

Ağustos ayında New York Times gazetesinin sorularını yanıtlayan Maxwell Frost, silah kontrolünün kendisi için neden bu kadar önemli bir konu olduğunu, “Benim neslim yangın tatbikatından çok silahlı katliamda yapılması gerekenlerin tatbikatını yaparak büyüdü” sözleriyle açıklamıştı.

Z Kuşağı’nın en yaşlı temsilcileri 1997 yılında doğanlar ve Kongre’ye aday olma hakkına daha yeni kavuştular. (Temsilciler Meclisi’ne 25 yaşın altındakiler aday olamıyor.)