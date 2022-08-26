Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

26 Ağustos 2022, 15:02 +03 Güncelleme 11 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları bugün İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe’nin rakipleri Ukrayna’dan Dinamo Kiev, Fransa’dan Rennes ve Kıbrıs’tan Larnaca oldu.

Trabzonspor ise H Grubu’nda Sırbistan’dan Kızılyıldız, Fransa'dan Monaco ve Macaristan’dan Ferençvaroş ile karşılaşacak.

Her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta altışar maç oynanacak.

Gruplarda ilk sırada yer alan takımlar son 16 turuna kalırken, ikinci sırada yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü sırada yer alan takımlarla eşleşecek.

Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitirenler ise UEFA Konferans Ligi son 16 turu için play-off oynayacak.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Volkan Demire kura çekiminde

UEFA Konferans Ligi’nde ise Medipol Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve Riga'yla; Sivasspor ise G Grubu'nda Slavia Prag, Cluj ve Ballkani'yle eşleşti.

Gruplarda ilk sırada yer alan takımlar son 16 turuna kalırken, ikinci sırada yer alan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren takımlarla eşleşecek.