ABD ve Almanya basını: İki ülke Ukrayna'ya tank gönderecek

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, M1 Abrams tankları

25 Ocak 2023 Güncelleme 25 Ocak 2023

ABD ve Almanya'nın aylardır süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya tank göndermeyi planladığı bildirildi. İki ülkede bu yönde haberler yayımlandı. ABD'nin, Ukrayna'ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarından en az 14 tane gönderilmesini kabul ettiği belirtildi.

Amerikan medyasında, M1 Abrams tanklarıyla ilgili açıklamanın bugün yapılabileceği yönünde haberler yayımlandı.

New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.

ABD'nin M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya ne zaman göndereceği ise belirsiz.

Daha önce Amerikan medyasında, Almanya'nın ABD'ye, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını ancak M1 Abrams tanklarının da gönderilmesi halinde yollayacağı yönünde haberler yayımlanmış, iki ülke de bu haberleri yalanlamıştı.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya tank yardımı yapmayı kabul ettiğine yönelik haberini, hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Ancak tıpkı ABD gibi Almanya'dan da bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak, Reuters

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu sabah Alman Parlamentosu'nda konuşma yapacak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha önce yaptığı açıklamada, diğer ülkelere Ukrayna ordusuna Leopard 2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim verebileceklerini söylediklerini açıklamış ancak Ukrayna'ya tank gönderme taahhüdünde bulunmamıştı.

Polanya hükümeti bu hafta Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarını göndermek istediğini ancak Almanya'nın ihracat iznine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre en az 16 ülke Leopard 2 tanklarına sahip.

ABD ve Almanya bir süredir Ukrayna'ya tank yardımı konusunda hem ülke içinde kamuoyunun hem de Batılı müttefiklerinin baskısı altındaydı. İngiltere daha önce Ukrayna'ya Challenger 2 tankları göndereceğini açıklamıştı.

Ukrayna yetkilileri bir süredir tank yardımının Rusya'yla savaşta önemli bir fark yaratabileceğini söylüyordu.

Ukrayna Cumhurbaşanı Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, Rusya'ya "yıkıcı bir yumruk" atmaları için, Batılı ülkelere yüzlerce tank göndermeleri çağrısı yapmış ve "Tanklar, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesinin katkıda bulunacaktır" demişti.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale: Ukrayna'ya 100'e yakın tank gönderilmesi savaşta fark yaratabilir

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale, Ukrayna yetkililerinin savaşı kazanmak için 300 modern tanka ihtiyaç duyduğunu söylediklerini ancak gönderilecek tank sayısının muhtemelen bu rakamı bulmayacağını söylüyor.

Ancak Beale'a göre, Ukrayna'ya 100'e yakın tank gönderilmesi savaşta fark yaratabilir. Batılı ülkelerin tanklarının Rus tanklarından daha modern olduğunu kaydeden Beale, "Eğer Ukrayna birlikleri eğitilir ve silahlar zamanında teslim edilirse, bu iki gelişme baharda başlatılabilecek bir harekatın kritik unsurları olabilir" diyor ve ekliyor: