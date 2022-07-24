Belçika mahkemesi terör hükümlüsü İranlı diplomatın ülkesine iadesini durdurdu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Patlayıcıyla yakalanan Amir Saadouni ve Nasimeh Naami'nin Anvers'teki yargılanması sırasında, mahkeme önünde protesto gösterileri yapıldı

40 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

Brüksel Mahkemesi, terörizm suçlamasıyla Belçika’da 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Esadullah Esedi’nin ülkesine iade edilmesini geçici olarak durdurdu.

Belçika parlamentosunun Çarşamba gecesi kabul ettiği İran ile mahkum değişimine izin veren düzenleme, “Esedi’yi hapis yatmaktan kurtarmaya yönelik olduğu gerekçesiyle” tartışmalara neden olmuştu.

Parlamentonun aldığı kararın ardından bazı İranlı rejim muhalifleri ile insan hakları savunucuları, Esedi’nin iadesinin durdurulması için ihtiyati tedbir istemiyle dava açtı.

Brüksel Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi üzerine, davacılar bu kez temyiz mahkemesine gitti. Brüksel Temyiz Mahkemesi, "Esedi’nin İran makamlarına teslim edilmesi halinde, herhangi bir çekişmeli tartışma olasılığı olmaksızın davacıların haklarının onarılamaz bir şekilde ihlal edilebileceğine" hükmetti.

Mahkeme, Belçika devletinin Esadullah Esedi’nin hapis cezasını, 500 bin euro para cezasına çevirerek İran’a iadesinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Davacılar, iade kararının tamamen durdurulması için en kısa sürede Belçika devleti aleyhine yüksek mahkemeye başvurmaları gerekiyor.

“Diplomat” kimliğiyle İran’ın Viyana Büyükelçiliği’nde görev yapan 50 yaşındaki Esedi’nin, aslında ülkesindeki "312 Depertmanı" adlı bir güvenlik birimi üyesi olduğu ve Avrupa’daki rejim karşıtlarına yönelik saldırıları organize ettiği belirtiliyor.

Esedi, İranlı rejim muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütü’nün 2018 yılında Fransa’daki toplantısına bombalı saldırı yapmaları için Lüksemburg'da buluştuğu bir İranlı çifte patlayıcı madde vermekle suçlanıyordu.

Lüksemburg’dan dönerken Almanya polisi tarafından gözaltına alınan Esedi, buluştuğu İran asıllı çiftin, Anvers'ten Paris'e giderken, patlayıcı bulunan çanta ile yakalanması üzerine Belçika’da hakim karşısına çıktı.

Esedi, terörizm suçlamasıyla Anvers Mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edildi.

İran yönetiminin girişimlerinin ardından Belçika hükümeti, İran’da tutuklu bulunan vatandaşlarını kurtarmak amacıyla, iki ülke arasında mahkumların karşılıklı iadesine olanak tanıyan bir yasal düzenleme hazırladı.