Iraklı aktris 'Şişman Arap kadınları' makalesinde fotoğrafını kullanan Economist'e dava açtı

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48 dakika önce

Wael Hussein Al Sayed ve Elsa Maishman BBC News

Iraklı aktris Enas Taleb, Arap kadınlarının neden Arap erkeklerinden daha "şişman" olduğunun ele alındığı bir makalede fotoğrafının kullanılması nedeniyle Economist dergisine dava açtığını söyledi.

Taleb, fotoğrafın bağlamı dışında ve izni olmadan kullanıldığını ve bunun özgürlüğü ile mahremiyetini ihlal ettiğini belirtti.

Irak'ın tanınmış oyuncularından Taleb, İngiltere'de dava açtığını anlattı.

Economist dergisi henüz iddialara bir yanıt vermedi.

"Arap Dünyası'nda neden kadınlar erkeklerden daha şişman?" başlıklı makale Temmuz sonu yayımlanmış ve Taleb'in dokuz ay önce Irak'taki Babil Uluslararası Film Festivali'nde çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştı.

Makalede yoksulluğun ve toplumsal kısıtlamaların kadınları evde tutmasının Arap kadınlarının, erkeklerden daha fazla kilolu olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilmişti.

Makalede bir diğer nedenin de bazı erkeklerin 'balık etli' kadınları daha çekici bulmasının olabileceği vurgulanmıştı.

Ayrıca "Iraklılar bolca balık etli aktris Enas Taleb'i ideal güzellik olarak gösteriyor" denilmişti.

Taleb ise makaleyi "Genel olarak Arap, özelde de Iraklı kadınlada bir hakaret" diye tanımladı ve "Neden Economist Avrupa ve ABD'dekiler değil de, Arap dünyasındaki şişman kadınlarla ilgileniyor" diye sordu.

El Arabiya televizyonuna konuşan oyuncu, makale nedeniyle sosyal medyada "zorba yorumlarla" karşılaştığından şikayet etti.

Taleb ayrıca New Lines dergisine, görüntüsünün sağlıklı ve bundan mutlu olduğunu söyledi ve "Tüm mesele de bu" diye konuştu.

42 yaşındaki Taleb, Irak'ın en tanınmış aktrisleri arasında ve Instagram'da dokuz milyon takipçisi var.

Taleb ayrıca El Arabiya mülakatında Economist'in kendisini kızdırdığı için şansız olduğunu söyledi.

Taleb "Benim meşhur ve kamuya mal olmuş biri olduğumu bilmiyorlardı. Krizleri kazançlara dönüştürebilirim" dedi.