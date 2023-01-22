Erdoğan, seçim tarihi konusunda 14 Mayıs için yetkisini kullanacağını söyledi

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22 Ocak 2023, 21:28 +03 Güncelleme bir saat önce

Daha önce seçimler için 14 Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez doğrudan seçimlerin bu tarihte yapılacağını ve yetkisini bu yönde kullanacağını söyledi.

Bursa’da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, “İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum” dedi.

Ancak Erdoğan, seçimin kesin tarihinin 10 Mart’tan sonra belirleneceğini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Zaman kaybına tahammülümüz yok. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek. Biz kararımızı 10 Mart’ta açıklayacağız.”

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin bir erken seçim kararı olmadığını savunan Erdoğan, “Birileri hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu şimdi bir erken seçim değil. Seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada güncelleme yaptık. Bu güncellemeyle birlikte bu adımı attık. Devlet Bey’le [Bahçeli] görüşmelerimizi yaparak dedik ki, 'zaman kaybına tahammül yok.'” dedi.

Bu kararın alınmasında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, yaz tatili, sınav takvimi ve hasat mevsimi gibi pek çok kriterin masaya yatırıldığını kaydetti.

Erdoğan konuşmasında “Bu Mayıs başka olacak” diye konuştu.

Uzun süredir öne alınacağı konuşulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi olarak daha önce 14 Mayıs’ı işaret eden Erdoğan, “Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak, Alp Eren Kaya via CHP

Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na: ‘Tememnimiz bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kentte bulunan bazı parkların açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğine yönelik temennide bulundu.

Yavaş kürsüde yaptığı konuşma sırasında kendisini dinleyen Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, çalışmaları devam eden Batıkent Rekreasyon Alanı için, “Tememnimiz bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi.

Neredeyse tüm salon Yavaş’ın bu sözlerini uzunca ayakta alkışladı.

Kılıçdaroğlu ise kendi konuşmasında Yavaş’ın sözlerine herhangi bir atıfta bulunmadı.