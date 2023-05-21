Cumhurbaşkanlığı seçimi: Sinan Oğan tutumunu bugün açıklayacak

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17 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumlarını Pazartesi saat 17.00’da düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile açıklayacaklarını duyurdu.

İlk turda oyların yüzde 5'ten fazlasını alması nedeniyle Sinan Oğan’a oy veren seçmenlerin, seçimin sonucunu belirleyebileceği düşünülüyor.

Twitter’dan bir açıklama yapan Oğan, “Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız” dedi.

Oğan, kararlarında “Türk milletinin geleceği, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını” söyledi, “Meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz” dedi.

Oğan, destek verecekleri adayı seçerken şartlarını “terörle mücadele, terör örgütlerinin desteklediği siyasi partilerle araya mesafe konması, mültecilerin geri gönderilmesi, anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesine asla dokunulmaması” olarak açıklamıştı.

New York Times gazetesine verdiği röportajda kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin ikinci turda kendi açıkladığı ismi destekleyeceğini savunmuştu.

Belli bir adayı desteklemesinin karşılığında üst düzey görev talep edeceğini belirten Oğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?" demişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğan ile Cuma günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmişti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da ATA İttifakı'nın bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşme gerçekleştirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın diğer bir bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz Halk TV’ye yaptığı açıklamada "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız” demişti.

Anayasa’nın ilk 4 maddesi Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğunu; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu; bölünmez bir bütün olduğunu ortaya koyuyor ve dilini Türkçe olarak belirlerken, bayrağını, marşını ve başkentini de belirtiyor.