Konya: Erbakan’dan Erdoğan’a, Milli Görüş’ün merkezinde neler değişti?

31 dakika önce

Necmettin Erbakan’ı meclise taşıyarak Milli Görüş’ün merkezi haline gelen Konya, AKP’nin kurulmasıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın kalesine dönüştü.

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 74 oranında Erdoğan diyen kentte AKP, 2019’daki yerel seçimlerde yüzde 70 oy aldı.

Erbakan’ın temel politikalarından biri olan “milli ve yerli sermaye” anlayışını benimseyen Konya, Türkiye’nin tahıl ve hububat ambarıyken bugün ülkenin önemli sanayi şehirlerinden birine dönüşmüş durumda.

"KOBİ başkenti" olarak da değerlendirilen kentte otomotivden savunma sanayiine 64 sektörde üretim yapılıyor. Şehirdeki üreticiler 180 ülkeye ihracat yapıyor.

Konya, şehir planlamasıyla da öne çıkıyor. Muhafazakar çevrelerce bir “model kent” olarak görülen şehir, zaman içinde “modern muhafazakar” bir çizgiye oturmuş durumda.

Kentte yaşayanların büyük çoğunluğu kamu yatırımlarından ve belediyecilik faaliyetlerinden memnun.

Gazeteci Cengiz Dönmez’in deyimiyle Konya, "iktidara olan desteğinin karşılığını fazlasıyla almış" bir şehir. Kentte ciddi bir eksikliğe rastlanmıyor.

Ancak ekonomik sıkıntılar bu kentte de hissediliyor.

Peki Milli Görüş’ün merkezi Konya’da Erbakan’dan Erdoğan’a neler değişti? Konyalı seçmenlerin siyasal tercihlerinde hangi kıstaslar öne çıkıyor? Erdoğan ve AKP dışındaki siyasetçilerin burada şansı var mı? Yaşanan ekonomik sıkıntılar, oy oranlarını etkiler mi?

BBC Türkçe ekibi, 2023 seçimleri öncesi Konya’daydı.