U﻿krayna Savaşı: Rusya Herson'dan çekilmeyi tamamladığını açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, U﻿krayna ordusu bölgede büyük bir karşı saldırı düzenliyor.

11 Kasım 2022, 14:41 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinde, Dinyeper Nehri’nin batı yakasından çekilmeyi tamamladıklarını duyurdu.

Bakanlık, günlük brifinginde tüm Rus güçleri ve malzemelerinin, Dinyeper’in doğu yakasına taşındığını ve çekilmenin Türkiye saatiyle 05:00’te tamamlandığını bildirdi.

Bu arada Herson'daki ana köprünün yıkıldığı haberleri geldi. Rus birlikleri Antonovski Köprüsünü birliklerini nehrin doğu yakasına geçirmek için kullanıyordu.

A﻿ncak Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında “Nehrin batı yakasında tek bir asker ya da silah bile kalmadı. Tüm Rus askerleri doğu yakasına geçti” denildi.

Bakanlık ayrıca çekilme sırasında herhangi bir personel ya da ekipman kaybı olmadığını ve köprüyü kendilerinin imha ettiğini belirtti. Ancak görgü tanıkları bazı Rus askerlerinin batı yakasında kaldığını ve karşıya geçmeye çalışırken Ukrayna güçlerinin saldırısına uğradıklarını bildirdi.

Rus Savunma Bakanlığı ayrıca, nehrin doğu yakasında “savunma hatları ve mevzileri” hazırlandığını söyledi. Moskova, bu şekilde birliklerini daha iyi ikmal etmeyi ve daha iyi savunma yapmayı umuyor.

Kaynak, Unian/Telegram

Başta Rusya’nın bölgeden çekilme planlarına şüpheyle yaklaşan Kiev yönetimi, son 48 saatte Rus güçlerinin çekildiği onlarca kasaba ve yerleşimi geri aldı.

H﻿erson kentindeki bölgesel yönetim binasında da Ukrayna bayrakları dalgalanmaya başladı.

B﻿BC'nin teyit ettiği fotoğraflarda bir AB bayrağı da görülüyor.

H﻿erson'da kontrolün kimde olduğu henüz net deği, ancak insanlar sokaklara çıktı ve Ukrayna bayrağının çekilmesi, kentte artık bir Rus varlığının olmadığına işaret ediyor.

Çekilme, Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rusya’nın “özel askeri operasyon” diye nitelediği işgaldeki amaçlarına ulaşmaya bağlı olduğunu söyledi ve Moskova’nın Herson’u hala “Rusya’nın bir parçası” olarak gördüğünü vurguladı.

Rusya lideri Vladimir Putirn, 30 Eylül’de Herson ve Ukrayna’ya ait üç diğer bölgeyi ilhak etmişti. Batılı ülkeler ve BM Genel Kurulu’ndaki ülkelerin çok büyük bir kısmı ilhakı kınamış ve yasadışı ilan etmişti.

Geri çekilmeden önce Rusya, kentteki binlerce sivili teknelerle tahliye etmiş, Ukrayna da zorla sınırdışı diye tanımladığı tahliyeleri kınamıştı.