Covid-19: Moderna'dan Pfizer/Biontech'e patent ihlali davası

Kaynak, Getty Images

46 dakika önce

Moderna, Pfizer ve Alan ortağı BionNTech'i ilk Covid-19 aşısının geliştirilmesinde patent ihlali yaptığı gerekçesiyle dava edeceğini duyurdu.

Amerikalı şirket, pandemiden önce geliştirdiği mRNA teknolojisinin kopyalandığını ileri sürüyor.

Henüz açıklanmayan bir miktarda mali tazminat talep eden dava hem ABD'de hem de Almanya'da açıldı.

Pfizer ise davanın kendileri için "sürpriz" olduğunu ve iddialara karşı kendilerini savunacaklarını belirtti.

Moderna'dan yapılan yazılı açıklamada Pfizer/BioNTech'in kendi fikri mülkiyetleri olan iki ana unsuru kopyaladığını ileri sürdü.

Bir ihlalin, Moderna'nın kendi bilim insanlarının 2015'te insanlar üzerinde yapılan denemelerde, aşının "istenmeyen bağışıklık sistemi tepkileri" vermesini önleyen bir "kimyasal modifikasyon" olduğu savunuldu.

İkincisinin de koronavirüsün dışındaki diken proteini hedefleme yöntemiyle ilgili olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada "Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız ve yaratılmasına milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve Covid-19 pandemisinden önce patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz" denildi.

Pfizer ise Moderna'nın şikayetinin henüz incelenmediğni ve aşının kendi mRNA teknolojisiyle yapılması nedeniyle "şaşırdıklarını" belirtti.