Harry Potter, TV dizisi oluyor

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40 dakika önce

İngiliz yazar J.K. Rowling'in filmlere de uyarlanan kitap serisi Harry Potter, yeni oyuncu kadrosuyla bu kez TV dizisi formatında çekilecek.

Rowling tarafından kaleme alınan yedi kitaplık serisi, her sezon bir kitap olacak şekilde uyarlanacak ve 10 yıl sürecek.

Dünya çapından 600 milyondan fazla satan Harry Potter, tüm zamanların en çok satan kitapları arasında yer alıyor.

Kitaplar daha önce sekiz farklı filme uyarlanmıştı ve İngiliz aktör Daniel Radcliffe, başrolde Harry Potter’ı canlandırmıştı.

Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, tüm Harry Potter filmlerinin de yapımcısı olan David Heyman, TV dizisinin Discovery+ ile HBO Max’ın birleşmesiyle doğan Max dijital platformunda yer alacağını duyurdu.

HBO & Max CEO'su Casey Bloys, "İzleyicilere Hogwarts'ı yepyeni bir şekilde keşfetme fırsatı vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Rowling ise "Max'in kitaplarımın bütünlüğünü koruma taahhüdü benim için önemli" dedi.

Warner Bros Discovery, dizinin yeni bir kadroyla çekileceğini duyurdu.

J.K. Rowling ile birlikte Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts de dizinin yapımcıları arasında.

2021 yılından bu yana dizi üzerinde yürütülen bir çalışma olduğu söyleniyordu.

Rowling bir süredir cinsiyet kimlikleri ile ilgili takındığı tavır ve trans kadınların, yalnızca kadınlara ayrılmış mekanları kullanımı konusundaki fikirleri nedeniyle tartışılan bir figür.

Bloys, bu konu hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.

Hatta öyle ki, görüşleri Harry Potter hayranları arasında da bazı anlaşmazlıkları beraberinde getirdi.