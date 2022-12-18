Bahçeli: Saraçhane kumpası tutmaz, İmamoğlu'nu parlatma amacı adaylıkla ilgili

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22 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Mersin'deki "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinginde konuştu.

Bahçeli, "2023 bir kader yılıdır, tarihi bir seçim yapılacaktır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak Bahçeli, "İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır" dedi.

Mahkeme kararının ardından Saraçhane'de Altılı Masa'yı oluşturan parti liderlerinin katıldığı mitinge ilişkin de Bahçeli "Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, mahkemeden siyasetçi çıkarmaya çalışanlara Türk milleti değer vermez" değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri şöyle devam etti:

"Halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, yola koyulan İP Başkanı, Altılı Masa'ya Saraçhane dayatması ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan siyaset bezirganlarının Altılı Masa'ya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır."

"Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir."

Bahçeli ayrıca 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi" ve sistematik cinsel istismarda bulunulması iddialarıyla ilgili davaya da değinerek "Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması söz konusu değildir. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız" dedi.