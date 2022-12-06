İtalya’da hükümetle Merkez Bankası arasında bütçe gerilimi

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



22 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya’da yeni bütçe planı hükümet ile Merkez Bankası'nı karşı karşıya getirdi. Hükümetin kartla ödeme alma zorunluluğunu kaldırma ve vatandaşlık gelirini iptal etme planına tepkilere Merkez Bankası da katıldı.

Geçen Ekim ayında iktidara gelen Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, seçim kampanyasındaki vaatlerden bazılarını 2023 bütçe tasarısına dahil etti. Bunlar arasında, 2019’da yoksullukla mücadele amacıyla getirilen "vatandaşlık geliri" desteğini iptal etmek, nakit para ile alışveriş limitini yükseltmek ve işletmelerin kartla ödeme alma zorunluluğunu kaldırmak da yer aldı.

Hükümet, nakit alışveriş limitini 1000 euro’dan 5 bin euro’ya yükseltmeyi, ayrıca işletmelerin kartla ödeme alma zorunluluğunu 60 euro’nun altındaki harcamalar için kaldırmayı planlıyor.

Vergi kaçakçılığı uyarısı

Büyük tartışmalara yol açan plana dün Merkez Bankası’ndan da eleştiri geldi. Merkez Bankası Ekonomi ve İstatistik Departmanı’ndan Fabrizio Balassone, parlamentonun bütçe komisyonunda yaptığı açıklamada, bu maddelerin ‘’ülkeyi modernize etme ve vergi kaçakçılığını azaltma ihtiyacıyla çeliştiğini’’ söyledi.

Balassone ayrıca, işsiz ve düşük gelirli vatandaşlara destek gelirinin kesilmesinin yoksulluğu artırma riski taşıdığını söyledi. Merkez Bankası yetkilisi, vatandaşlık geliri olmasaydı 2020’de yoksul sayısının 1 milyon daha fazla olacağını belirtti, ekonominin yavaşladığı ve yaşam maliyetinin arttığı bir dönemde riskin daha da arttığını vurguladı.

Merkez Bankası’ndan gelen bu eleştirilere hükümetin yanıtı sert oldu. Başbakanlık Müsteşarı Giovanbattista Fazzolari, Merkez Bankası’nın özel bankaların çıkarlarını savunduğunu ima ederek eleştirilerin kendilerini ‘’şaşırtmadığını’’ söyledi.

Başbakan Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nden Senato’ya seçilen Fazzolari, ülkelerin nakit kullanımını kısıtlamasının yasal olmadığını savundu.

Meloni de geçmişte sıklıkla ‘’elektronik para’’ kullanımının teşvik edilmesine karşı çıkıyor ve bu tür ödemelerin bankalara komisyon veren işletmeleri cezalandırırken bankaları ödüllendirdiğini belirtiyordu.

Nakit kullanımının teşvik edilmesine karşı çıkanlar ise bu yöntemle İtalya’da büyük bir sorun olan vergi kaçakçılığının daha da kolaylaştırılacağını savunuyor. Hazine Bakanlığı’na göre ülkede yılda yaklaşık 100 milyar Euro vergi kaçırılıyor.

İtalya’nın pandemi sonrası toparlanma için Avrupa Birliği’nden aldığı yaklaşık 200 milyar euro’luk Kurtarma Fonu’nda da kartla ödeme almayan işletmelere yaptırım uygulanması planı da vardı.

Hükümetin bütçe planı nedeniyle Merkez Bankası ile yaşadığı tartışma bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı.