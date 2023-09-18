İran'ın altı milyar dolar karşılığında beş ABD'liyi serbest bırakması bekleniyor

Kaynak, FREE THE NAMAZIS Fotoğraf altı yazısı, ABD ve İran çifte vatandaşı olan Siamak Namazi de anlaşma kapsamında serbest bırakılacak kişilerden biri.

Yazan, Lyse Doucet

Unvan, BBC News

28 dakika önce

İran'da cezaevinde bulunan beş ABD vatandaşının, Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Aynı zamanda İran pasaportu da bulunan dört erkek ve bir kadın, Güney Kore'de tutulan dondurulmuş İran fonlarından 6 milyar doların Doha'daki bankalara ulaştığı onaylandıktan sonra uçağa binecek.

Karşılığında, ABD yaptırımlarını ihlal etmek başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla ABD hapishanelerinde tutulan beş İranlı da serbest bırakılacak.

Mahkum değişimi, bir yıl süren dolaylı görüşmelerin ardından geçen ay sonuçlanan anlaşmanın bir parçası.

İran'ın kötü şöhretli Evin hapishanesinde tutulan Amerikalılara, yakında serbest bırakılacakları bir çok kez söylenmişti. Bunun önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kişiler arasında 51 yaşındaki Siamak Namazi, 59 yaşındaki iş insanı Emad Shargi ve aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan 67 yaşındaki çevreci Morad Tahbaz var.

ABD Başkanı Biden'ın, uzun süredir İran tarafından pazarlık kozu olarak kullanılan Amerikalıları ülkelerine getirmesi isteniyor.

Bu anlaşmayla, İran'ın Güney Kore'ye petrol satışından elde ettiği para serbest kalacak. Ancak Katar bankalarına yatırılan fonlar üçüncü şahıslar tarafından yalnızca gıda ve ilaç gibi malların satın alınmasındak kullanılabilecek.

Takas tartışmalı görülüyor.

Önde gelen ABD'li Cumhuriyetçiler ve İranlı aktivistler, bunun sadece daha fazla rehin almayı teşvik edeceğini söylüyor.