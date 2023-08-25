Avrupa Birliği tarihinin 'en büyük orman yangını', Yunanistan'daki göçmen karşıtlığını nasıl tetikledi?

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54 dakika önce

Yunanistan'da Avrupa topraklarındaki tek seferdeki en geniş çaplı yangın olarak kayıtlara geçen Meriç Bölgesi yangınlarının ardından kundakçılık suçlamasıyla 79 kişi tutuklandı. Göçmenlerin kundakçılıkla suçlandığı ülkede ana muhalefet partisi SYRIZA göçmenlerin günah keçisi haline getirildiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre polis ve Yunan istihbarat servisi EYP olayları araştırıyor.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunan kamu yayıncısı ERT'ye, orman yangınıyla ilgili 140 tutuklamadan 79'unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias, kundakçıların Atina'nın kuzeybatısındaki Parnitha Dağı'nda yeni yangınlar başlatmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunduğunu söyledi.

AFP haber ajansına göre Kikilias, Perşembe günü televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Kundakçı pislikler ormanları, mülkleri ve hepsinden önemlisi insan hayatını tehdit eden yangınlar çıkarıyor... Vatana karşı suç işliyorsunuz. Bu yanınıza kalmayacak, sizi bulacağız, hesabını vereceksiniz" dedi.

BBC muhabirleri Orla Guerin, Kostas Koukoumakas ve Feras Kawaf'ın haberine göre Dedeağaç çevresindeki köylerde yaşayan pek çok kişi, yangınları sınırı geçip iç bölgelere gitmeden önce ormanda saklanan göçmenlerin çıkardığına inandıkları için öfkeli.

Ancak Dadia ormanındaki bu yangını göçmenlerin çıkardığına dair hiçbir kanıt yok. Bu hafta başında Dedeağaç Belediye başkanı yangınların fırtına sırasında meydana gelen yıldırım düşmesiyle başladığını söylemişti.

Facebook'ta canlı yayımlanan ve Dedeağaç bölgesinde çekilen bir video, bir adamın mültecileri ve göçmenleri "tutukladığını" ve onları arabasına bağlı bir römorka kilitlediğini göstermesinin ardından Yunanistan'da kargaşaya neden oldu.

Videoda adam araçta dolaşarak göçmen ve mültecileri "Yunanları yakmaya çalışmakla" suçluyor. Daha sonra birkaç korkmuş genç adamı göstererek kapıyı açıyor.

Polis, videodaki bu Yunan adamı, kendisine yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişiyle birlikte göz altına aldı.

Gözaltı gerekçesi olarak "Suriye ve Pakistan kökenli 13 yasadışı göçmenin" yasadışı olarak tutulması gösterildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yırtıcı kuşlar için Avrupa'nın en önemli bölgelerinden biri olan Dadia ormanındaki yangını söndürmek için bir uçak su döküyor.

Dedeağaç'ta bulunan 18 göçmen cesedi

Yanan ormanlık alanda ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere ait olduğu düşünülen 18 ceset bulunmuştu.

Cesetlerin 500 metrelik bir yarıçap içinde, bazılarının bir koyun ağılının yakınında bulunduğunu söyleyen Adli Tıp Uzmanı Pavlos Pavlidis, ölenlerin tamamının erkek ve ikisinin reşit olmadığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Savcısı Georgia Adeilini, Meriç Bölgesindeki yangınların nedenleri ve Dadia ormanındaki 18 cesedin bulunmasının ardından göçmenlere yönelik ırkçı şiddet iddiaları hakkında ikili soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Dedeağaç'a götürüldü. Ancak kimliklerin tespiti oldukça zor ve yakınlarının ortaya çıkması gerekecek.

BBC'ye konuşan Suriyeli bir adam, 27 yaşındaki kuzeninden dört gün boyunca haber alamaması nedeniyle yangında ölmüş olduğundan korktuğunu söyledi.

Kuzeni, ormanı eski bir yolu takip ederek geçmeyi uman Suriyeli, Afgan ve Iraklılar'ın olduğu bir gruptaydı.

Yunan polisi, Ağustos ayı boyunca günde 900 kadar kişinin sınırı geçmeye çalıştığını ve yüzlerce kaçakçının tutuklandığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenler, dövülmek, soyulmak, tutuklanmak, sınırı geçmeye zorlanmak veya Akdeniz'de boğulmak gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu tehlikeler arasına son olarak Yunanistan'ın kuzeyindeki olayla birlikte, orman yangınları da katıldı.

Avrupa Birliği'ne ulaşmak isteyen birçok grup ormanlık alanları gizlenme amaçlı olarak kullanıyor.

Ana muhalefet partisi: Göçmenler günah keçisi haline getiriliyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 18 ceset yangından etkilenen Avantas köyünde bulundu.

Anadolu Ajansı'na göre Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA, orman yangınlarının bazı göçmenler tarafından çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine göçmen karşıtlığında artışa karşı Perşembe günü uyarıda bulundu.

Bölgedeki orman yangınlarında düzensiz göçmen olduğu sanılan 18 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden SYRIZA, yaptığı açıklamada, Yunanistan yanarken göçmenlerin hükümetin yangınlarla etkili bir şekilde mücadele edememesinin günah keçisi haline getirildiğini, tüm bu olayların sorumlusunun da göçmenlermiş gibi gösterildiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca hükümet, dış düşman hissini körükleyen nefret mesajları göndermekle de suçlandı.

Hükümetin yangınlarla mücadelede yetersiz kaldığını savunanlar Atina'da protestolar düzenliyor.

Tüm Mücadeleci İşçiler Cephesi adlı sendika da Cuma akşamı hükümetin insanı, yaşamı ve çevreyi korumadaki yetersizliklerini protesto etmek için Atina'da insanları sokaklara çıkmaya çağırdı.

Çağrıya turizm, inşaat, metal ve gemi inşaat ve eczacılar gibi farklı iş kollarının sendikalarından olumlu yanıt geldi.

'Avrupa topraklarındaki en büyük yangın'

Kaynak, MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOC Fotoğraf altı yazısı, Dedeağaç'taki yangının büyüklüğünü gösteren uydu görüntüsü

Avrupa Komisyonu Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic'e göre Cumartesi günü liman kenti Dedeağaç yakınlarında patlak veren büyük yangın, Avrupa'da bir yerde bugüne kadar görülen en büyük yangındı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydusu verilerine göre 72 bin hektardan büyük bir alanın kaybedildiği orman yangını Avrupa topraklarında bugüne kadar gerçekleşen en büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2021 yılındaki yangın sezonunda Marmaris, Manavgat ve Bodrum'da toplam 160 bin hektar alan kül olmuştu.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadia ormanında yangınlar hala sürüyor ancak Meriç Bölgesi'ndeki en büyük yangın artık Dedeağaç'ın batısında.

Atina'nın dışındaki mahallelerinde durum itfaiyeciler için giderek zorlaşıyor. Menidi kasabasındaki üç huzurevi boşaltıldı.

Parnitha Dağı'nın eteklerindeki Hasia ve Fili'de evler çoktan yandı.

Yunan yetkililer, başkentin kuzeybatısındaki büyük Ano Liosia bölgesinden binlerce insanın tahliye edilmesi çağrısında bulundu, ancak çoğu kişi buradan ayrılmayı reddetti.