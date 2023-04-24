Öğretmenler okullarına gitmek için her gün nehri lastiklerle geçiyor

Afganistan'da okullarına giden öğretmenlerin tehlikeli yolculuğu

42 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Kunar Nehri'ni geçmek için kamyonların iç lastiklerini kullanan öğretmenler, her gün yaşamlarını tehlikeye atıyor.

Bölgede hiçbir köprü olmadığı için karşıya geçmenin tek yolu bu.