Afganistan'da okullarına giden öğretmenlerin tehlikeli yolculuğu
Afganistan'da okullarına giden öğretmenlerin tehlikeli yolculuğu
Afganistan'ın doğusundaki Kunar Nehri'ni geçmek için kamyonların iç lastiklerini kullanan öğretmenler, her gün yaşamlarını tehlikeye atıyor.
Bölgede hiçbir köprü olmadığı için karşıya geçmenin tek yolu bu.
Okullarda da durum iç açıcı değil. Kapalı alanlar az, kitaplar yetersiz, öğrenciler zor şartlarda eğitim almaya çalışıyor.
Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkeye uygulanan yaptırımlar ise ekonomiyi daha da kötüleştiriyor.