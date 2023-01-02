Tenis efsanesi Martina Navratilova gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı

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2 Ocak 2023, 18:41 +03 Güncelleme bir saat önce

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı tenisçilerinden Martina Navratilova, gırtlak ve meme kanseri olduğunu açıkladı.

66 yaşındaki Navratilova, “Bu çifte olumsuzluk ciddi ama hala tedavi edilebilir. İyi bir sonuç çıkmasını umuyorum. Bir süre can yakacak ama tüm gücümle savaşacağım” dedi.

Navratilova 2010’da da meme kanserine yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

Navratilova'nın menajeri, halen kanserin 1. aşamada ve görünümün iyi olduğunu, tedavilerin de gelecek hafta başlayacağını söyledi:

“Kanser HPV türü ve bu tür kanserler tedaviye gerçekten iyi yanıt veriyor. Martina, Forth Worth’deki WTA finallerinde lenf nodülünde şişme fark etti ve geçmeyince biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu 1. aşama gırtlak kanseri tespit edildi.

"Martina gırtlağı için testlerden geçerken, göğsünde şüpheli bir kitle bulundu ve bunun da gırtlağındakiyle tamamen alakasız bir kanser olduğu belirlendi. Her iki kanser de erken aşamada.”

Çek Cumhuriyeti kökenli Navratilova, 1981’de ABD vatandaşlığına geçmişti.