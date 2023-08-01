Twitter'ın San Francisco'daki ofis binasına yerleştirilen izinsiz X tabelası için ödeme yapılacak

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Twitter'ın X'e dönüştürülmesinin ardından, kurum, San Francisco'daki genel merkezine izinsiz yerleştirilen, yanıp sönen ışıklı X tabelası için ödeme yapacak.

Cuma günü markanın isim değişikliğinin bir parçası olarak yerleştirilen X tabelası hafta sonu bölgede yaşayanlardan şikayet almıştı. Bu şikayetler tabelanın ışığının gece yanıp sönmesini ve binanın tepesine sağlam bir şekilde yerleştirilmediği düşüncesiyle güvenli olmayışını kapsıyordu.

San Francisco Yapı Denetim ve Şehir Planlama Müdürlüğü, 24 şikayet alındığını, tabelanın izinsiz olduğunu söyledi.

Tabelanın Pazartesi günü kaldırıldığı belirtildi.

X'in ofis kiraladığı binanın sahibinin tabela kurulumu ve kaldırılmasıyla ilgili izin ücretlerini, ayrıca denetim masraflarını ödemesi gerekecek.

Yapı denetçisi, şikayetlerin ardından önce Cuma günü firmanın genel merkezine gitmiş ancak tabelayı kontrol etmek için çatıya çıkmasına izin verilmemişti.

Bir X temsilcisi denetçiye bunun "bir etkinlik için geçici olarak" yerleştirildiğini söylemişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Twitter genel merkezindeki "X" tabelası kaldırıldı", Duration 0,28 00:28 Video altyazısı, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezine yerleştirilen "X" tabelası kaldırıldı.

Cumartesi günü ikinci bir denetim girişimi de geri çevrildi.

Ardından X şirketine tabela için gerekli izinlerin alınması gerektiğiyle ilgili bir uyarı gönderildi.

Şirketin eski ismini kaldırma girişimi de geçici olarak durdurulmuştu. Şirket binasında ER harfleri kısa süre için kalmaya devam edecek.

Musk ve şirketin yeni CEO'su Linda Yaccarino X'i "her şeyin uygulaması"na dönüştürmek istiyor.