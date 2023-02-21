Savcılık ceza artırımı talebini geri çekti, Alec Baldwin 18 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Alec Baldwin, suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası alabilir

bir saat önce

ABD'de New Mexico Eyalet Savcılığı, oyuncu Alec Baldwin'in, film setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla yargılandığı davada beş yıllık ceza artırımı talebini geri çekti.

Ekim 2021'de meydana gelen olay sırasında Baldwin, Rust filmindeki rolüne çalışıyordu.

Baldwin, sette içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşledi.

Merminin isabet ettiği Hutchins, hayatını kaybetti.

Filmin yönetmeni Joel Souza de yaralandı.

İki "kasıtsız insan öldürme" suçlamasıyla yargılanan Baldwin, şimdi 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Santa Fe Savcılığı Sözcüsü Heather Brewer, “ateşli silah artırımı" talebinin "Baldwin ve avukatlarının dikkati daha fazla dağıtmasını önlemek için” geri çekildiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Baldwin'in elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti

Brewer, “Önceliğin büyükşehir avukatlarının faturalandırabileceği çalışma saatlerini sağlamak değil adaleti güvence altına almak olduğunu” ekledi.

BBC'nin ABD ortağı CBS News'e göre film setinde silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed'e yönelik ceza artırımı talebi de düşürüldü.

64 yaşındaki Baldwin ve Gutierrez-Reed'in avukatları, savcıların söz konusu yasanın Ekim 2021'deki silahlı kazadan sonra çıkarılan yeni bir maddesini uyguladıklarını söyleyerek suçlamaya karşı çıktı.

Baldwin'in avukatı Luke Nikas daha önce müvekkilinin "silahta veya film setinin herhangi bir yerinde gerçek mermi olduğunu düşünmesi için hiçbir neden olmadığını" söylemişti.

Nikas, Baldwin’in “Silahın içinde gerçek mermi olmadığını söyleyen, birlikte çalıştığı profesyonellere güvendiğini” belirtti.

Baldwin ve Gutierrez-Reed suçlu bulunurlarsa hapis cezasının yanı sıra 5 bin dolar para cezasına da çarptırılabilir.

Birkaç hafta önce Hutchins'in anne ve babası ile kız kardeşi, Baldwin'e ve yapım şirketine Hutchins'in ölümü nedeniyle dava açmıştı.

Hutchins’in eşi ise geçen yıl Ekim ayında Baldwin ve film yapım şirketi ile, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında uzlaşmaya varmıştı.