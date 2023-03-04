Hollanda'da dindar kasabanın amatör takımı, Pazar günü maç yapmak istemiyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

4 Mart 2023, 15:37 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Spakenburglu futbolcular ve taraftarlar 4-1 galip geldikleri Utrecht maçından sonra büyük sevinç yaşadı

Hollanda Kupası’nda bu hafta başı oynanan çeyrek final maçında, kuzeydeki bir balıkçı kasabası olan Spakenburg’un amatör futbol takımı, büyük bir sürprize imza attı.

Hollanda Süper Ligi’nin (Eredivisie) yedinci sırasındaki Utrecht’e konuk olan Spakenburg, güçlü rakibinin kendi sahasında 4-1 yenerek, yarı finale yükselmeyi başardı.

Hollanda’da profesyonel futbol liginin başladığı 1956 yılından bu yana, ulusal kupa turnuvasında yarı finale yükselen üçüncü amatör takım olan Spakenburg, kura çekimi sonrası ülkenin üç büyük takımı Ajax, PSV ve Feyenoord’dan birisiyle eşleşecek.

Eğer bu turu da geçmeyi başarırsa, 30 Nisan Pazar günü, Rotterdam’daki De Kuip Stadyumu’nda final maçına çıkmaya hak kazanacak.

Ama hem amatör kulüp hem de Hollanda Futbol Federasyonu için asıl sorun bu tarih. Çünkü Spakenburg kulübü, tüzüğü gereği Pazar günü maça çıkmıyor.

Utrecht’in kuzeyindeki Bunschoten ilçesine bağlı balıkçı kasabası olan Spakenburg, Urk’ten sonra Hollanda’nın en dindar yerleşim yeri.

Yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığı kasabanın yüzde 70’inden fazlası, Protestan kilisesinin düzenli müdavimi.

Koyu Hıristiyan inanışı gereği Pazar günü kasabadaki bütün dükkanlar kapalı. Kilise ve aile ziyareti dışında pek bir etkinlik yok. Buna futbol maçları da dahil. Bu nedenle Spakenburg takımının tüzüğünde, Pazar günü hiçbir koşulda maça çıkmayacağı açıkça belirtiliyor.

Bu koşul, finale kalması halinde 30 Nisan Pazar günü de geçerli olacak.

Spakenburg takımı, kasaba ve Hollanda futbol tarihi açısından bir ilk olacak bu finale, dini hassasiyetleri nedeniyle çıkmayacak.

Spakenburg Kulübü Başkanı Marc Schoonebeek, AD gazetesine bunu ısrarla vurguluyor.

Kulüp başkanı, “Pazar günü sahaya çıkmak mı? Hayır, bu mümkün değil" diyor.

Schoonebeek, kulübün amacının, Pazar hariç haftanın tüm günlerinde sporu ve özellikle futbolu uygulamak ve teşvik etmek olduğunu söylüyor ancak Pazar günü için bir istisna yapmalarının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Kulüp başkanı, final maçının 30 Nisan Pazar günü yerine 29 Nisan Cumartesi akşamı oynayabileceğini düşünüyor.

Kasaba sakinlerinin büyük bölümü de aynı görüşte. Onlara göre Pazar, “dinlenme günü” ve futbol ya da herhangi başka bir uğraş için uygun değil. Bu nedenle, “eski köye yeni adet” istemiyorlar.

Hollanda Futbol Federasyonu ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyor. Ancak Spakenburg kulübü ve kasaba halkının hassasiyetine de anlayış gösteriyor.

Federasyon yetkilileri, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptıkları açılmada, kupa finali tarihinin değiştirilebileceğini söylüyor.

Federasyona göre, yarı finale yükselen dört takım ile ilerleyen günlerde yapılacak görüşmeler sonunda final için ortak bir tarih saptanabilir.

5 yaşından bu yana Spakenburg kulübünde yer alan 35 yaşındaki teknik direktör Chris de Graaf, yarı final kurasında gönlünden geçen takımın, lig lideri Feyenoord olduğunu söylüyor.

“Kendinize ve Tanrı'nın iradesine inanırsanız, her şeyi yapabilirsiniz” diyen Graaf’a göre, finale çıkamasalar bile Feyenoord’un stadyumu De Kuip’te maça çıkmak bile unutulmaz bir anı olacak.

Ancak kasaba halkının beklentisi yüksek.