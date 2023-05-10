Kılıçdaroğlu'ndan, İnce'ye kaset komplosu iddialarına sert tepki: Bu ahlaksızlıktır, mücadele etmek her vatanseverin görevi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik kaset komplosu iddialarına sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu Tele 1 televizyonunda katıldığı yanında iddiaların sorulması üzerine "Bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıkla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Montajcılar, şunlar bunlar iftiralar atarlar, bir sürü şeyler söylerler. Türkiye’nin buradan çıkması lazım ve çıkaracağız. Türkiye’yi buradan Kesinlikle çıkaracağız. Bütün ahlaksız yapıları çıkaracağız, hepsini. Açığa çıkaracağız bunları." dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu gücü vardır ama bu güç şu anda bastırılıyor. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman, bunun kimler tarafından yapıldığını saptamanız kolaydır" ifadelerini kullandı.

'Halil İbrahim soframız İnce'ye açıktır'

Gazeteci İsmail Saymaz da Sözcü Tv yayınında, meseleyi Kılıçdaroğlu'na sorduğunu ve kendisine şunları söylediğini aktardı:

"Bunu yapanlar operasyoncudur. Şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbarat örgütlerinin eline düşmüş zavallı kimselerdir. Halil İbrahim soframız İnce'ye hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun yer soframıza değişimi birlikte getirelim bu ülkeye. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."

Gazeteci Candaş Tolga Işık da, iddiaları Kılıçdaroğlu'na sorduğunu ve CHP liderinin "Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme" dediğini aktardı.

Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

DHA'nın haberine göre, Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, İnce'nin bugün İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'daki 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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Memleket Partisi'nin 14 Mayıs seçimlerinde Manisa'dan milletvekili adayı Fidel Okan da sosyal medya hesabından, İnce'nin hastalanması sebebiyle İzmir ve Manisa programlarını iptal ettiğini açıkladı.

Ardından Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı" gazetecilere ve savcılara "neredesiniz?" diye seslendi.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

İnce daha sonra paylaştığı başka bir mesajda da "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da Twitter'dan paylaştığı mesajda, 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden bir takım iddiaların ortaya atıldığını belirterek, "Şüphesiz ülkemizde yolsuzluk ve yoksulluğun sebeplerinin her anlamda araştırılması, buna ilişkin belge ve iddiaların yetkili makamlarca titizlikle irdelenmesi milletimizin bizlerden beklediği somut bir mücadeledir" diye yazdı ve şöyle devam etti: