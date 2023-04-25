Amerikalı yazar E Jean Carroll'ın Trump'a yönelik tecavüz davası başlıyor

Kaynak, WASHINGTON POST/GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı, E Jean Carroll

Yazan, Holly Honderich

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Washington

bir saat önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık otuz yıl önce bir köşe yazarına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

New York federal mahkemesinin bugün jüri görevlendirmesi bekleniyor.

Yazar E Jean Carroll, 1995 veya 1996'da Tump'ın New York'taki bir mağazada kendisine saldırdığını iddia ediyor.

İddiayı reddeden Trump, Carroll'ın dikkat çekmeye çalıştığını söylüyor.

Carroll davayı kazanırsa, buna benzer 20'den fazla iddiaya konu olan eski başkan ilk kez bir cinsel saldırıdan yasal olarak sorumlu bulunmuş olacak.

Trump' yönelik bir dizi suçlama daha yöneltiliyor.

Eski başkanın porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı 130 bin dolarlık ödeme ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantısı olup olmadığı da soruşturuluyor.

Bu davanın sonucu, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçiminde aday olmak isteyen Trump için önemli olabilir.

Peki Carroll davasından ne bekleyebiliriz?

Suçlamalar ne?

79 yaşındaki Carroll, saldırının 1995'in sonu veya 1996'nın başında, Manhattan'daki Bergdorf Goodman adlı mağazada gerçekleştiğini iddia ediyor.

Alışveriş yaparken Trump ile karşılaştığını söyleyen Carroll, eski başkanın hediye seçiminde yardımcı olmasını istediğini aktarıyor.

Carroll, Trump'ın başka bir kadına almak istediği iç çamaşırı denemesini istediğini, soyunma odasına girdiğinde ise kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor.

E﻿lle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, "muazzam bir mücadeleden" sonra Trump'ı kendisinden uzaklaştırmayı başardığını paylaşıyor.

Carroll olaydan sonra "şokta olduğu ve kendisini tecavüz kurbanı olarak düşünmek istemediği için" polise şikayette bulunmadığını söylüyor.

Caroll'un arkadaşları Carol Martin ile Lisa Birnbach, yazarın olay hakkında kendilerini birkaç gün içinde bilgilendirdiğini belirtiyor.

Martin ve Birchbach, Carroll'ın ifade vermek için arayabileceği tanıklar listesinde yer alıyor.

Trump ne diyor?

Trump, Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddediyor.

O dönem ABD Başkanı olan Trump, Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları hayal ürünü. Zaten tipim de değil" demişti.

İki hafta sürmesi beklenen davaya Trump'ın katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Carroll'ın avukatları Trump'ı tanık olarak çağırmayı planlamadıklarını söylediler.

Bu durumda katılması zorunlu değil.

Caroll'ın avukatları, 'Access Hollywood' kaseti olarak bilinen ve Trump'ın bir kadının cinsel organlarına dokunmakla övündüğünün duyulduğu bir kaydı jüri üyelerine dinletmeyi planlıyor.

Avukatlar Trump tarafından saldırıya uğradığını söyleyen diğer kadınları da duruşmada ifade vermeye çağıracak.

Neden ceza soruşturması değil?

Dava zaman aşımına uğradığı için artık ceza soruşturması olarak sınıflandırılmıyor.

New York'ta cinsel saldırı nedeniyle hukuk davası açma süresi ise üç yıl, yani bu süre de çoktan geçti.

Ancak 2022'de cinsel saldırı mağdurlarının yeniden dava açması için bir yıllık süre tanındı.

Caroll da bu süre içinde Trump'a yönelik yeniden dava açtı.

C﻿arroll, kendisine yalancı diyen Trump'a daha önce hakaret ve karalama davası da açmıştı.

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Carroll tarafında masrafları kim ödeyecek?

Mahkeme dosyalarına göre, LinkedIn'in kurucu ortağı ve Demokrat Parti bağışçısı Reid Hoffman, Carroll'ın dava ücretlerinin ödenmesine yardımcı oldu.

Trump'ın avukatları, Hoffman'ın rolünü öğrendikten sonra Carroll'ın amaçları hakkında soru işaretleri uyandırdığını söyleyerek davayı ertelemeye çalıştı.

Önergeyi reddeden yargıç, avukatların Carroll'a finansman hakkında soru sormalarına izin verdi.