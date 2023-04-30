Erdoğan’ın Ankara mitinginde hangi mesajlar öne çıktı, AKP’lilerin beklentisi ne?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı rahatsızlığın ardından İzmir’den sonra ikinci büyük mitingini Ankara’da, açılışını yaptığı Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdi.

Konuşmasında Millet İttifakı partileri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu ve şürekası yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koç başı haline geldi. Yahu sana kim dedi Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe de saygımız var. Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok” dedi.

Erdoğan’ın mitingine saatler kala başta Kızılay olmak üzere Başkentliler, araçlardan yapılan anonslarla mitinge davet edildi.

Muhalefet afişleri boyayla kapatıldı

Partililer, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanını erken saatlerden itibaren doldurdu.

Mitingin yapıldığı Millet Bahçesi’nin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının da bulunduğu Hipodrom Caddesi ve çevredeki caddelerde CHP ve İYİ Parti afişlerinin bazıları sökülürken, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın yer aldığı afişlerin boyayla kapatıldığı görüldü. Miting alanının girişi ve çevresinde büyük boy Erdoğan afişleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hemen her mitingde, büyük projeleri öne çıkardığı biliniyor. Miting alanında da buna vurgu yapan çok sayıda afişler yer aldı. “Denizde TGC Anadolu, karada TOGG, gökyüzünde İHA ve SİHA, nereye baksan Reis’ten bir imza” yazan dev afiş de bunlardan biriydi.

Deprem sonrasında, AKP, mitinglerde müzik kullanmama kararı almıştı. Ancak bu karar, Ramazan bayramı sonrasında değişti. AKP’nin en akılda kalan seçim şarkısı “Dombra”nın da aralarında bulunduğu şarkılara partililer eşlik etti. Partinin seçim şarkılarını seslendiren Uğur Işılak’a da yine partililer, ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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"Ekonomik kriz olmasa değil yüzde değil 51, 75’le kazanır"

14 Mayıs, en kritik seçim olarak görülüyor. Özellikle ekonomik kriz nedeniyle, Erdoğan’ın bir kez daha “ipi göğüsleyip göğüsleyemeyeceği” merak konusu olduğu kadar, Yeniden Refah ve HÜDAPAR ile işbirliğinin, parti içinde rahatsızlık yarattığı da konuşuluyor.

Miting alanında, sohbet olanağı bulduğumuz partililer, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından emin. Ancak bazı partililer, ekonomik krizin seçime etkisini göz ardı etmiyor. Bir hemşehri derneğinin başkanlığını yapan Mehmet Duman da bunlardan birisi. 14 Mayıs’ın “en krik seçim” olduğu yorumlarını anımsattığımızda, “Seçim sosyal medyada kritik” yanıtını veriyor.

Duman ekonomik kriz için “biraz sıkıntı var” derken aşılması için “birkaç iyi hamle” gerektiğine vurgu yapıyor:

“Reisin bir iki hamle daha yapması lazım. Mesela geçen gün yaptığı bedava doğalgaz gibi. Bu tür bir iki hamle yaparsa sıkıntı aşılır. Zaten ekonomik kriz olmasa, değil yüzde 51, yüzde 75’le seçimi alır. Çünkü ekonomi dışında, başka bir sorun da yok.”

Bazı partiler ise “ekonomiyi de yine Erdoğan’ın düzelteceğini” belirtip, “15 Mayıs’ı görün, yazın; hem Meclis’i hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız” görüşünü savunuyor.

"Ailede de fikir ayrılığı oluyor, kırmızı çizgilerimiz bir"

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Ankara İl Teşkilatında görevli Nesrin Has, partinin 20 yıldır yaptığı hizmetlerle övünüyor, “eserler ortada” diyor. Erdoğan’ın yeni proje vaatlerini anımsatıp, “Eserleri tamamlaması için bir dönem daha devam etmesi gerekir, devam edecek” diyor.

Has'a, Cumhur İttifakı içinde yer alan Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR’ın, kadınların kazanımlarına yönelik düzenlemelere karşı görüşlerine ilişkin düşüncelerini sorduğumuzda ise “Fikir ayrılıkları olabilir, aile içinde bile oluyor, ben eşimle aynı düşünmediğim noktalar oluyor. Ama bizi kırmızı çizgilerimiz bir arada tutuyor; vatanımız, ezanımız, kutsallarımız bir arada tutuyor” karşılığını veriyor.

Partililerin büyük çoğunluğu AKP iktidarı döneminde yapılan projeleri, başarının örnekleri olarak anlatıyor, Erdoğan alana gelmeden önce yapılan konuşmalar ve anonslarda da “eser siyaseti” vurgusu öne çıkıyor: “ 15 Mayıs’ta ya Türkiye 20 yıl geriye gidecek ya da teknolojiyle süper lige çıkacak. Hep birlikte gençlerin omuzlarında Türkiye yükselecek ve tabii ki Erdoğan’la.”

"Millet İttifakı’nın HDP ile işbirliği var olan oylarını geri götürdü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortaklarının, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapmasına dönük eleştirileri, partililerde de karşılık bulmuş.

Partili bir genç, Millet İttifakı’nın HDP ile cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapmasının, özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Ege’de oy kaybettireceği görüşünde: “Doğu’dan, Güneydoğu’dan Kılıçdaroğlu oy alabilir, onlar sevinmiştir. Ama oradan kazandığı kadar batıda kaybeder.”

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"Matruşka ittifakını paramparça edeceksiniz"

Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan konuşmacılar da sık sık, muhalefeti bu işbirliği üzerinden eleştiriyor.

Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan Ankara 3. Bölgede liste başı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gündeminde de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “PKK’nın ismini kullanmadığı" iddiası vardı:

“Israrla PKK’nın adını ağzına almıyormuş. Niye, güya reklamını yapmak istemiyormuş.. Halbuki ortağını gammazlamak istemeyen gibi. Kandil’deki ortakları onları ele verdi bile. Bunlar ne kadar inkar etse de Kandil söylüyor, FETÖ de itiraf ediyor. Terörün reklamını yapmıyoruz diyorlar ama Kandil’deki teröristler bunların reklam ajansları gibi. Cumhuriyet tarihi daha önce böyle bir takiye görmedi. Kurtlar sofrasının adını da Halil İbrahim sofrası koymaya kalktılar. Olsa olsa Türkiye’nin paylaşımı yapılan Kurtlar sofrasıdır. Adeta bir matruşka siyaseti var. 14 Mayıs’tan sonra sizler bu matruşka ittifakını da paramparça edeceksiniz.”

Katıldığı televizyon programında rahatsızlanan Erdoğan, programlarına bir süre ara vermek zorunda kalmıştı.

Erdoğan alana ulaşmadan önce, “Rahatsızlandığında bile iki gün yatabiliyor, Çünkü size sevdası var” anonsu yapıldığında meydandan alkışlar yükseldi, “tekbir”lerle karşılık verildi.

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"SSK’yı idare edemeyene bu ülke teslim edilir mi?"

Erdoğan konuşması boyunca, alandakilerle neredeyse “karşılıklı diyalog” halinde, görüşlerini, projelerini, muhalefete yönelik eleştirilerini, sık sık alandakilere onaylattı.

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı, Selahattin Demirtaş’ın adı geçtiğinde ise alandan “yuh” sesleri yükseldi. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, Savaş Ay’ın SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaptığı röportajı içeren videoyu, Ankara Mitingi’nde de partililere izletti. Erdoğan'ın, “Bir SSK’yı idare edemeyen bu zavallıya, bu ülke teslim edilir mi?” sözleri alandan tezahürat aldı.

Konuşmasında, iktidarı döneminde yaptıkları projeleri anımsattı ve seçmeni 14 Mayıs’ta “sandıkları patlatmaya” çağırdı.

İzmir mitinginde de yüzbinlerin mitinge geldiğini belirten Erdoğan, alandaki kalabalıktan memnuniyetini, “14 Mayıs’ın müjdesini veriyor” sözleriyle dile getirdi. Rize’yi “ata ocağı”, İstanbul’u, “doğup büyüdüğü şehir” Ankara’yı ise “ülke ve milletine aşkla hizmet ettiği yer” olarak nitelendirdi.

"Aleviliğe de her türe de saygımız var"

CHP Lideri’nin Alevi kimliği ile ilgili yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve CHP’yi, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin “koç başı” haline getirdiğini savundu:

"Yahu sana kim dedi Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe de saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu."

Konuşmasında CHP’li belediyeleri eleştiren, “CHP, çöp çukur, çamur demek” diyen Erdoğan, “Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi?” dedi.

"Cumhur’u yanına alamayan avucunu yalar"

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Millet İttifakı içinde yer alan siyasi siyasi partilere, HDP ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliği yapması üzerinden yüklenen Erdoğan, ittifakı “9’lu masa” olarak nitelendirdi:

“Şimdi bu FETÖ, bunun avanesi kimlerle beraber? Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var, beraber. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi iki belediye başkanını aldılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avcunu yalar.”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Erdoğan’ın hedefindeydi:

“Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.”

"Elden gelenle övünülmez"

Kılıçdaroğlu’nun Sierra Nevada Şirketi’nin sahipleri Eren ve Fatih Özmen’le birlikte “Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi” haline getirecekleri açıklamalarını anımsatan Erdoğan, daha önce kendisin bu şirket yöneticileri ile görüştüğünü belirti: