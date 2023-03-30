Yeşil Sol Parti'nin sloganı 'Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz': Seçim bildirgesinde neler var?

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Yeşil Sol Parti'nin seçim beyannamesini partinin Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın tanıttı

30 Mart 2023, 14:50 +03 Güncelleme 38 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs seçimlerine listelerinden gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bildirgesini açıkladı.

“Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz” sloganıyla tanıtılan bildirgede, “Kürt sorunu, ekonomide adalet, demokratik anayasa, bağımsız yargı, kadın hakları, laiklik ve ekoloji” gibi konu başlıklarında çok sayıda vaat sıralandı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgenin açıklandığı toplantıda, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılın eşiğindeyiz. İnkâr ve bastırma siyaseti yerine, Meclis’in muhataplarla diyalog kurduğu ve demokratik müzakere yöntemleriyle Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl için buradayız” dedi.

Uçar, “Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü̈, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun bir anayasanın yazımı” için de hazır olduklarını dile getirdi.

HDP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar, "Bu düzeni değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Mutlaka başaracağız” derken, Pervin Buldan "Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol'un rengine büründürmek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik" diye konuştu.

Etkinliğe DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, TÖP Sözcüler Kurulu üyeleri Perihan Koca ve Pelin Kahiloğulları, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile birlikte Kürt siyasetçiler Ahmet Türk ve Sırrı Sakık da katıldı.

Etkinlikte cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, İdris Baluken ve Selçuk Mızraklı'nın da mesajları okundu.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da etkinlikte bir konuşma yaptı

'İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz'

Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde ekoloji politikaları, hak ve özgürlükler ile ekonomik kalkınmaya ilişkin taahhütler öne çıktı.

İktidar olması halinde sendikal hak ve özgürlüklerin toplu sözleşmelerle güvence altına alacağını taahhüt eden Yeşil Sol Parti, 8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmi tatil günü ilan edeceğini, lokavtın anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağını duyurdu.

Ayrıca ev emekçisi kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacağı, İstanbul Sözleşmesi’nin de hayata geçirileceği ifade edildi.

Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine oturtulacağı da, partinin vaatler arasında yer aldı.

‘Sarayları halkın kullanımına açacağız’

Bildirgede, barınma sorununa ilişkin sosyal konut inşaatlarının yapılacağı, saray inşaatlarını durdurulacağı ve mevcut sarayların da halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

Bildirgede eğitim hayatına dönük “Demokratik Üniversite Meclislerinin” kurulacağı ve gençlik bütçesi oluşturulacağı, kültür ve sanat alanında ise piyasa ve devlet karşısında özgürlük ve bağımsızlığını sağlamak için sanatçıların demokratik biçimde yöneteceği Türkiye Özerk Sanat Kurumu’nun kurulacağı belirtildi.

Partininin bir diğer taahhüdü de, Çocuk Bakanlığı’nın kurulması.

Yeşil Sol Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine “İnanç İşleri Üst Kurulu” olarak çalışacak ve “tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen İnanç̧ Hizmetleri Başkanlığı’nın kurulmasını” istiyor.

Kaynak, HDP

Dış politika

Dış politika alanında ise Türkiye’nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonlarına son vermeyi vaad eden Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş̧ tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

'Siyasi partilerin kapatılmasına son verilecek, seçim barajı kaldırılacak'

Partinin taahhütleri arasında "Siyasi partilerin kapatılmasına son verilmesi, seçim barajının kaldırılması, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin sağlanması” da yer aldı.

Ayrıca partilerin Hazine yardımından yararlanmasında, seçime girme yeterliliğine sahip olmak dışında başka bir şart aranmayacağı da ifade edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu yasalardan çıkartmayı da vadeden Yeşil Sol Parti, “Bant daraltma yöntemi ile halkın haber alma hakkını engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldırma” taahhüdünde de bulundu.

Yeşil Sol Parti, iktidara gelmesi halinde, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine yükselteceğini de emeklilik yaşını düşüreceğini açıkladı.

Yeşil Sol Parti'nin öne çıkan diğer bazı taahhütleri