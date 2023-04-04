ABD basını: ‘Casus balon gerçek zamanlı olarak Çin'e veri gönderdi’

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Balonun ABD savaş uçağından görünümü

Yazan, Mike Wendling

Unvan, BBC News

26 dakika önce

ABD medyasına göre, bu yılın başlarında Kuzey Amerika üzerinde uçan ve Çin'e ait olduğu tespit edilen balon, düşürülmeden önce günlerce askeri üslerden istihbarat toplamayı başardı.

NBC News'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ‘casus balon’ Pekin'e gerçek zamanlı olarak veri iletti.

Kanala konuşan bir yetkili, balonun fotoğraf çekmediğini, bunun yerine elektronik sinyalleri topladığını söyledi.

Beyaz Saray haberi doğrulamadı.

Ancak ABD'li yetkililer, balon ülke üzerinde süzülürken istihbarat toplama kabiliyetini sınırlamayı başardıklarını söylüyor.

Pazartesi günü, bir savunma bakanlığı sözcüsü, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hala balon enkazını incelemekte olduğunu söyledi.

Balonun hangi askeri tesislerin üzerinde uçtuğunu söylemeyi reddeden sözcü Sabrina Singh, "Balonun manevra yapabildiğini ve kasıtlı olarak bir yolu takip edebildiğini biliyoruz" dedi.

Singh, "Hala Çin'in toplayabildiği istihbarat hakkında bir değerlendirme yapıyoruz, ancak attığımız adımların daha önce uydulardan toplayabildiklerinden fazlasını ele geçirmelerini engellediğini biliyoruz" diye konuştu.

Balon nerede uçtu?

ABD'li yetkililer, Şubat ayı başlarında Amerikan hava sahasına yeniden girmeden önce balonu Alaska ve Kanada üzerinde izlediklerini söylediler.

Yaklaşık 60 metre boyunda olan araç, 4 Şubat'ta bir ABD savaş uçağı tarafından Güney Carolina kıyılarında vuruldu.

ABD'nin birçok hassas nükleer füzesine ev sahipliği yapan Montana eyaleti üzerinde de balon görülmüştü.

Çinli yetkililer, bunun sivil bir meteoroloji balonu olduğunu ve ABD'nin onu düşürerek aşırı tepki gösterdiğini söylüyor.

ABD’li yetkililer basına, Çin'in balonu kontrol edebildiğini, böylece askeri üslerin üzerinden birden fazla geçiş yapabildiğini, bazen sekiz rakamı şeklinde uçtuğunu söylediler.

Olay diplomatik soruna ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çin gezisini iptal etmesine yol açtı.