İsrail ordusu Suriye'de birçok 'askeri hedefi' vurdu

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32 dakika önce

İsrail ordusu, Suriye'de kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne gece boyunca roket atılmasının ardından Suriye'deki birçok askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail, Suriye ordusuna ait bir yerleşkeyi ve roket rampalarını vurmak için top atışı yapıldığını ve insansız hava araçları kullanıldığını söyledi.

Yetkililer atılan üç roketin İsrail topraklarına girdiğini, ikisinin açık araziye isabet ettiğini, birinin de durdurulduğunu kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda saldırıları doğruladı.

Savunma yetkilileri, hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve bazı füzeleri başarıyla durdurduğunu söyledi. Herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ve saldırıların sadece maddi hasara yol açtığını da ekledi.

Suriye devlet medyası da başkent Şam yakınlarında patlamalar olduğunu bildirdi.

Daha önce de Suriye topraklarından atılan roketlerin ardından Golan Tepeleri'nde hava saldırısı sirenleri çalmış ancak herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmemişti.

Lübnan medyası saldırıların arkasında İran destekli Filistin İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı olan El Kudüs Tugayı'nın olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada "Suriye devletini kendi topraklarında meydana gelen tüm faaliyetlerden sorumlu gördüğünü ve İsrail egemenliğini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini" söyledi.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında daha önce Suriye tarafından kontrol edilen 1.200 kilometrekarelik bir alan oluşturan Golan Tepeleri'ni ele geçirmiş ve 1981'de uluslararası toplumun çoğu tarafından tanınmayan bir şekilde ilhak etmişti.

Bölgede gerilim, İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya iki gün üst üste baskın düzenlemesinin ardından tırmandı.

Baskınlar sonrasında Hamas'ın kontrolündeki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı.

Kudüs'te gerilim, Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları için Batı Duvarı'nda toplanırken yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa içinde barikat kurması nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

İsrail polisi Filistinli erkeklerin cami yerleşkesine girmesini engelleyerek onları Eski Şehir kapılarının dışında dua etmeye zorladı.