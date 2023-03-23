Beethoven'un saç analizi sanatçının genetik sağlık sorunlarını kanıtladı

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Gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist Ludwig van Beethoven'ın saçlarından alınan örnekler üzerinde yapılan testler, sanatçının ölümünden aylar önce karaciğer hastalığı ve hepatit B enfeksiyonuna, genetik sorunları nedeniyle yakalandığını ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi liderliğinde oluşturulan uluslararası bir araştırma ekibi, genomunu sıralamak için sanatçının kamu ve özel koleksiyonlarda tutulan saç tellerinden keserek onları analiz etti.

Sanatçının en bilinen rahatsızlığı olan işitme kaybının ise kesin bir nedeni belirlenemedi.

Analizin baş yazarı Tristan Begg, Beethoven'ın yüksek miktarda alkol tüketimiyle birleştiğinde genetik risk faktörlerinin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini söylüyor.

Kaynak, KEVIN BROWN/UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Almanya'nın Bonn kentinde 1770'te doğan Ludwig van Beethoven 56 yaşındayken Viyana'da hayatını kaybetti.

Dahi besteci, 20'li yaşlarının ortalarındayken işitme kaybı yaşamaya başlamış, 1818'de sağır olmuştu.

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Begg, ekibin, bestecinin hayatının son 10 yılında kullandığı "konuşma defterlerinden" Beethoven'ın düzenli alkol aldığını ortaya çıkardıklarını ancak miktarını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Begg, "Onun çağdaşlarının çoğu, alkol tüketiminin 19. yüzyıl başlarındaki Viyana standartlarına göre ölçülü olduğunu söylese de, bu bugün karaciğere zararlı olduğu bilinen bir alkol miktarıydı" dedi ve ekledi:

"Yoğun alkol tüketimi yeterince uzun bir süre devam ederse, genetik risk faktörleriyle etkileşim siroz olmasını açıklıyor."

Ekip, genetik verilere göre Beethoven'ın mide sorunlarının laktoz intoleransı ya da çölyaktan kaynaklanmadığını söyledi.