Martin Luther King hakkında az bilinenler

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2 saat önce

Chelsea Bailey BBC News, Washington

Amerika'da Ocak ayının ilk Pazartesi günü, Martin Luther King Jr. günü olarak anılıyor, onun yoksulluk ve eşitsizlikle savaşı onurlandırılıyor.

İşte, Dr. Martin Luther King'in hayatıyla ilgili az bilinen 10 şey.

"Bir hayalim var" doğaçlamaydı

1963'teki konuşmasının yarısında ilahi şarkıcısı Mahalia Jackson "Onlara hayalden bahset Martin" diye bağırdı.

Bu, King'e eşit ve her vatandaş için erişilebilir bir "Amerikan Hayali"ne dair yaptığı önceki konuşmasını hatırlattı.

"Bir hayalim var. Dört çocuğum da rengine göre değil karakterine göre değerlendirildiği bir ülkede yaşayacaklar" dedi King.

Bu ikonik an daha sonra "Bir hayalim var" konuşması olarak bilinmeye başlandı.

Stanford Üniversitesi'ndeki Martin Luther King Jr. Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Lerone Martin'e göre King'in eşitlik hayalinin gerçekleşmesi için daha çok iş vardı.

Lerone Martin, onun eşitlik hayalinin aslında Amerikalılığın doğasında olduğunu belirtiyor.

"King, bütün küçümsemelere rağmen, çabalarının Amerikan idealleriyle aynı çizgide olduğunu göstermek için durmadan deneyerek harika bir iş çıkardı."

Gerçek adı Michael King'ti

15 Ocak 1929'da doğduğunda, ona babasının ismi verilmişti: Michael King.

Ancak altı yıl sonra babası Almanya'ya gitti ve protestan reformunun lideri Martin Luther'i öğrendi.

Ondan çok etkilendi ve ilham aldı. Eve döndüğünde hem kendi ismini hem de oğlunun adını resmi olarak Martin Luther King olarak değiştirdi.

Üniversitede vaiz olmaya karar verdi

Martin Luther King Jr. 1944 yılında, 15 yaşındayken Morehouse College'e kabul edildi. King ailesi nesiller boyunca, Georgia Atlanta'daki bu tarihi, erkeklerin kabul edildiği siyah üniversitesinden mezun olmuştu.

King Enstitüsü'ne göre, geleceğin sosyal hak hareketinin lideri "sıradan" bir öğrenciydi. Ancak orası, sosyal ve siyasi adalet tutkusunun uyandığı, vaiz olma ilhamını kendisine veren yerdi.

25'ten fazla kez gözaltına alındı

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Sosyal hak hareketinin lideri olarak geçirdiği 13 yılda, King 30 kez gözaltına alındı.

King Center'a göre bunlardan çoğu hafif suç ve sivil protesto ihlali suçlarındandı.

Hukuki yaptırımların hedefi de olsa King hiçbir zaman hapis yatmadı.

Ekim 1960'ta Atlanta'da gözaltına alındı ve Georgia Eyalet Hapisanesi'nde tutuldu. Eşi Coretta'ya cezaevinden şunları yazacaktı:

"Ailemizin çektiği bu ızdırap umarım bir şekilde Atlanta'nın daha iyi bir şehir, Amerika'nın daha iyi bir ülke olmasına hizmet edecek."

Beş kitap yazdı

King Center'a göre, beş kitap yazdı, mektup koleksiyonlarının ve vaazlarının çoğu basıldı.

1964'te basılan kitabı "Neden Bekleyemeyiz?" (Why We Can't Wait), 1963'te Birmingham, Alabama'daki ayrımcılık karşıtı kampanya üzerineydi.

Star Trek hayranıydı

Martin Luther King Jr., Star Trek'te rol alan Nichelle Nichols'un "en büyük hayranı" olarak anılıyordu.

Nichols, King'le tanışmadan birkaç gün önce Star Trek'teki rolünden istifa etmişti. Ancak ona diziyi bırakma planını anlattığında, King bu ikonik rolü bırakamayacağını söylemişti.

Ona, "Televizyonda ilk kez, her zaman olması gerektiği gibi zeki, kaliteli, güzel insanlar... uzaya gidebilen insanlar olarak görüneceğiz" demişti.

"Orada söylediği her kelimenin doğru olduğunu fark ettim" diyen Nichols yıllarca bu role devam etti.

Önceki suikast girişimlerinden sağ kurtulmuştu

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Eylül 1958'de, akıl hastası bir kadın kitabı Stride Toward Freedom'ı imzalaması için Harlem'de King'in yanına gitmişti.

Kadın onu bıçaklamadan önce, King olduğunu doğrulamıştı.

O dönem doktorlar ölümden döndüğünü söylemişti. Çünkü bıçak aort damarının yanından geçmişti.

Kadının akıl hastası olduğunu öğrendikten sonra King, "Ona karşı öfkem yok" demiş, tedavi edilmesini istemişti.

King'in annesi, Alberta da öldürüldü

King'in öldürülmesinden altı yıl sonra 30 Haziran 1974'te, 23 yaşında bir adam ateş ederek annesi Alberta Williams King'i kilisede öldürdü.

Katil suçlu bulundu ve ölüm cezası aldı.

Ancak King ailesi idama karşı olduğu için cezası ömür boyu hapis olarak değiştirildi.

Julia Roberts'ın doğum masraflarını ödedi

Gayle King ile yakın zamanda gerçekleştirilen bir röportajda ortaya çıktı ki, ailesinin gücü yetmediği için oyuncu Julia Roberts doğduğunda, onun hastane masrafları King ve eşi Coretta tarafından ödenmişti.

"King ailesi benim hastane masraflarımı ödemiş" diyen Roberts, ailesinin King'lerle çok yakın arkadaş olduğunu anlatıyor.

Öldürüldüğünde sadece 39 yaşındaydı

King 4 Nisan 1968'de öldürüldüğünde sadece 39 yaşındaydı.

Sosyal haklar ve eşitlik hareketinde 13 yıldan az bir süre görünür olabilmişti.