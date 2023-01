Martin Luther King hakkında az bilinenler

"Bir hayalim var" doğaçlamaydı

Bu, King'e eşit ve her vatandaş için erişilebilir bir "Amerikan Hayali"ne dair yaptığı önceki konuşmasını hatırlattı.

Bu ikonik an daha sonra "Bir hayalim var" konuşması olarak bilinmeye başlandı.

Gerçek adı Michael King'ti

Üniversitede vaiz olmaya karar verdi

25'ten fazla kez gözaltına alındı

Beş kitap yazdı

1964'te basılan kitabı "Neden Bekleyemeyiz?" (Why We Can't Wait), 1963'te Birmingham, Alabama'daki ayrımcılık karşıtı kampanya üzerineydi.