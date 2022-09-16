Başakşehir’in Fiorentina galibiyeti İtalya basınında: Kabus gibi gece

bir saat önce

Ö﻿vgü Pınar | Roma

Kaynak, Getty Images

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda dün akşam Başakşehir’e 3-0 yenilen Fiorentina, İtalya basınında ağır şekilde eleştirildi.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport baş sayfasından ‘’Başakşehir’e karşı kabus gibi bir gece: 3-0. Fiorentina serbest düşüşte, Türkiye’de dibe çöktü’’ diye yazdı.

Kalede hatalar yapıldığını, hücumun cılız kaldığını belirten gazete, bu sonuçla Fiorentina’nın grup sonuncusu olduğunu vurguladı.

Haberde, ‘’Maç sonunda, İstanbul’daki 50 Fiorentina taraftarı, oyuncularını ıslıklarla protesto etti’’ bilgisi de yer aldı.

‘Fatih Terim tanıklık etti’

Ansa haber ajansı, ‘’Avrupa havası Fiorentina’ya yaramıyor: Sezona kötü bir başlangıcın ardından yeni bir fırsat olması gereken maçta morlu takım Türkiye’de Başakşehir’in darbeleri altında tam anlamıyla yıkıldı’’ dedi.

Ansa, maçın Fatih Terim Stadyumu’nda oynandığını ve Fiorentina’nın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Terim’in de tribünlerde olduğunu vurguladı, “Morluların eski çalıştırıcısı, bir türlü toparlanamayan, gol atamayan ve ezilmeyi sürdüren bir ekibin çöküşüne tanıklık etti” diye yazdı.

Tuttosport sitesi de dün akşamın Fiorentina için bir kabusa benzediğini yazdı, “Unutulması gereken bir akşam’’ ifadesini kullandı.

Corriere dello Sport da, maç sonucunu ‘’Fiorentina ezildi’’ diye yorumladı. Gazete, Başakşehir’den 3 gol yiyen kaleci Pierluigi Gollini’nin sansasyonel hatalar yaptığını belirtti.

‘İlk darbede yıkılıyoruz’

İtalya basını, Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun maç sonrası yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Italiano, ilk yarıda maç dengeli giderken ikinci yarıda aldıkları sonucu beklemediğini söyleyerek, ‘’3-0 ağır bir sonuç ama rakiplerimiz zorluydu’’ dedi.