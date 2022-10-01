T﻿BMM'de yeni yasama yılı başladı: Erdoğan'dan 'yeni anayasa' vurgusu

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17 dakika önce

T﻿ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27'inci dönem 6'ıncı yasama yılına bugün yapılan tören ve açılış toplantısıyla başladı.

Üç aylık aranın ardından yeniden toplanan TBMM, 4 Ekim Salı gününden itibaren de yasama çalışmalarına başlayacak.

Yeni yasama yılının açılışı sebebiyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yaptı, ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

Erdoğan konuşmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geliştirilmesi, ekonomi ile Yunanistan ve ABD ile son yaşanan gerginliklere vurgu yaptı.

Erdoğan'ın hitap ettiği Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve milletvekilleri ile bakanlar da yer aldı.

İlk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda

Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla sabah saatlerinde Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti grup başkanvekilleri, milletvekilleri törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu törende yer almadı.

Ş﻿entop TBMM Genel Kurulu'ndaki açılış konuşmasında "Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Yeni anayasa mesajı

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, 2013 ve 2021 yıllarında yaptıkları çağrıların Türkiye’yi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"İçimizde ukde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa'ya kavuşturmaktır. Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa’yla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye’yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni Anayasa’yla, bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz".

"﻿Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geliştireceğiz"

Erdoğan bu dönemde, yasama ve yürütme olarak ortak gündemlerinin başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesinin olacağını belirtti.

Bu sistemle "yasama, yürütme ve yargının kendi aralarında yıkıcı bir rekabet görünümü vermesine son verdiklerini" savunan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, dördüncü yılını geride bırakan yeni yönetim uygulamalarımızda elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksiklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"﻿Aile kurumunu koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumuna karşı "kasıtlı saldırılar" olduğunu da savunarak "Bu sinsi faaliyetlere karşı maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz" dedi.

"﻿Türkiye Yüzyılı"

Erdoğan gelecek yıl Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağını vurgulayarak, konuşmasını, gelecek 100 yılın "Türkiye Yüzyılı" olacağı sözüyle tamamladı:

"Önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına atıfla, 2023’te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz"