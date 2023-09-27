Hollanda’da sokağa dışkılayan köpekler ve sahipleri DNA testiyle bulunacak

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34 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’nın Zeeland eyaletindeki Reimerswaal ilçesinde, sokaklardaki köpek dışkısı ile mücadele amacıyla, DNA veri tabanı oluşturulacak.

Sokaktaki dışkının hangi köpeğe ait olduğu DNA yoluyla belirlenerek sahibine ceza kesilecek.

Muhalefet partileri, “modası geçmiş bir 1 Nisan şakası gibi” dese de, “köpek dışkısının kimin hayvanına ait olduğunun belirlenmesine yönelik plan” belediye meclisinde çocuğun oylarıyla kabul edildi.

Koyu Protestan ideolojiye sahip Toplumcu Reform Partisi (SGP) tarafından verilen önergeye göre, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı kentteki bütün köpek sahipleri, hayvanlarını DNA veri tabanına kaydettirecek.

Köpekleri DNA’larının kaydedilmesi, hayvan sahiplerine 75 ile 100 euro civarında bir paraya mal olacak.

DNA kaydı yaptırmayan köpek sahiplerine, hayvan başına 150 euro para cezası verilecek.

Bütün Hollanda genelinde olduğu gibi Reimerswaal’da da sokak hayvanı yok. Birçok kent ve kasabada evcil hayvan sahipleri, belediyeye vergi öderken, Reimerswaal sakinleri, bu vergiden muaf.

'1 Nisan şakası gibi'

Köpek dışkısıyla mücadele planı hayata geçirildiğine, zabıta sokaklardaki dışkılardan örnekler alarak test edecek ve bunun hangi hayvana ait olduğu belirlenecek.

Ardından da köpeğin sahibine para cezası uygulanacak.

Öneri sahibi SGP’li Belediye Meclis Üyesi Rien Sinke, "Köpeklerden nefret etmiyorum. Sadece köpek dışkısının yarattığı sıkıntıyla mücadele etmek istiyorum” dedi.

Kaynak, Getty Images

Köpek dışkısının ilçe halkının en büyük sıkıntılarından biri olduğunu savunan Sinke, bölgesel kanal Omroep Zeeland’a, "Amerika'da mümkün, İspanya'da mümkün, uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor. O zaman biz de bir şans verelim" açıklamasını yaptı.

Belediye meclisindeki muhalefet partileri ise, karara tepkili.

Muhafazakar Hıristiyan Birliği Partisi (CU) üyesi Huib Bouwman, köpek dışkısıyla mücadele planını eleştirerek, “Buna zaman ve enerji harcamak zorunda kalmamızın utanç verici. Tüm belediyeyi utandıracak kötü, modası geçmiş bir 1 Nisan şakası" görüşünü dile getirdi.

Meclisteki muhalefet partileri, yüksek maliyetler ve karmaşık yazılımlar nedeniyle plana kuşkuyla yaklaşıyor.

Bölgesel yayıncıya göre, projenin fizibilite maliyeti 15 bin euro civarında.

Muhalefet partileri, maliyetlerin, köpek dışkısını temizlemeyenlere kesilen cezalarla karşılanamayacağını belirterek, bu cezaların devlet hazinesine gittiğine işaret ediyor.