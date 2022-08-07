Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, 'Rojen' ve 'Polarnet' gemileri İstanbul Boğazı'nı geçti

7 Ağustos 2022, 19:08 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi, denetimlerin ardından bugün İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ve demir alan Rojen ve Polarnet gemileri, denetimlerin ardından hareket etti.

DHA'nın aktardığına göre, 13 bin ton mısır yüklü Rojen, saat 14.52'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek İngiltere'ye doğru yol alırken, 12 bin ton mısır yüklü Polarnet ise saat 17.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Derince'ye gitti.

Öte yandan ayçiçek yağı ve tahıl taşıyan dört gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı engellenmişti.

Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu, 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı.

Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'da açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Şubat ayından bu yana ilk kez tahıl yüklü bir gemi Ukrayna’dan çıktı ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Lübnan’a doğru hareket etti.

Pazar günü Odesa ve Chornomorsk limanlarından yola çıkan dört gemi de yine İstanbul Boğazı’nı kullanacak ve burada denetlenecek.

Denetimlerin ardından iki geminin Türkiye'ye yanaşması, diğerlerinin de İtalya ve Çin'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Müşterek Koordinasyon Merkezi nasıl çalışıyor?