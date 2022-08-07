Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi, denetimlerin ardından bugün İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ve demir alan Rojen ve Polarnet gemileri, denetimlerin ardından hareket etti.
DHA'nın aktardığına göre, 13 bin ton mısır yüklü Rojen, saat 14.52'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek İngiltere'ye doğru yol alırken, 12 bin ton mısır yüklü Polarnet ise saat 17.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Derince'ye gitti.
Öte yandan ayçiçek yağı ve tahıl taşıyan dört gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı engellenmişti.
Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu, 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı.
Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'da açılmıştı.
Geçtiğimiz hafta Şubat ayından bu yana ilk kez tahıl yüklü bir gemi Ukrayna’dan çıktı ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Lübnan’a doğru hareket etti.
Pazar günü Odesa ve Chornomorsk limanlarından yola çıkan dört gemi de yine İstanbul Boğazı’nı kullanacak ve burada denetlenecek.
Denetimlerin ardından iki geminin Türkiye'ye yanaşması, diğerlerinin de İtalya ve Çin'e doğru yola çıkması bekleniyor.
Müşterek Koordinasyon Merkezi nasıl çalışıyor?
İstanbul-Maslak'taki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde konuşlandırılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er yetkili görev yapıyor. 20 kişilik grubun başında ise bir Türk amiral bulunuyor. 24 Şubat’tan bu yana savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’nın yetkilileri, tahıl koridoruna ilişkin süreci aynı odada kurulan merkezden birlikte gözlemliyor. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için kalkan gemilerin limandan ayrılış vakti, yükü, varış noktası ve varış zamanına ilişkin bilgiler Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne aktarılacak. Merkez, gemilerin Karadeniz’de belirlenen koridordan güvenli şekilde geçmesinden emin olmak için uzaktan ve havadan takip faaliyeti yürütecek. Gemilerin rotası, geçiş yaparken gemiye farklı kargonun yüklenip yüklenmediği de kayda geçirilecek. Aynı zamanda, belirlenen koridora başka askeri unsurların yanaşıp yanaşmadığı da denetlenecek.Askeri unsurlar koridora yaklaşamayacak Müşterek Koordinasyon Merkezi, olası provokasyonları önlemek için belirlenen gıda koridoruna askeri gemi, uçak ya da insansız hava araçlarının yaklaşmasını da önleyecek. Bu askeri unsurların ne kadarlık bir mesafede bulunabileceklerine de Merkez karar verecek. Hiçbir taraf merkezi onayı olmadan bu bölgeye askeri unsur sokamayacak.