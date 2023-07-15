İstanbul’da tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi kaydedildi

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24 dakika önce

İstanbul’da 14 Temmuz günü 3 milyon 550 bin 435 metreküp ile tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41,39 olarak ölçüldü.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kurak bir dönemden geçildiğini belirterek, suyun dikkatli kullanılması ve günlük tüketimin en alt seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu:

"Dün İstanbul genelinde 3.550.435 m3 su tüketildi. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketimi miktarına ulaşıldı. Baraj doluluk oranlarımız % 41.39 seviyesinde. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim."

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı 359 milyon 52 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su tedarikinde bulunan barajların 15 Temmuz'daki doluluk oranları şöyle: