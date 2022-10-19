İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss'ın özel danışmanı görevden alındı, hakkında etik soruşturması açılacak

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, ﻿Truss'ın arkasında görülen Stein, daha önce Prens Andrew'in iletişim danışmanlığını yapıyordu.

bir saat önce

Chris Mason / BBC News Siyasi Editörü

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın en üst düzey danışmanlarından Jason Stein görevden alındı. Truss’ın özel danışmanı Stein hakkında soruşturma açılacak. Soruşturmayı hükümet üyelerinin davranış standartlarının denetlenmesinden sorumlu birim yürütecek.

Jason Stein, BBC’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı, gelişmelerle ilgili yorum yapmadı.

Truss’ın sözcüsü de Stein ile ilgili haberler sorulduğunda, “Başbakan bazı açıklamaların tamamen kabul edilemez olduğunu çok net şekilde söyledi” dedi.

Sözcü açıklamasında Stein'ın adını anmadı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bir kaynak da, Stein’ın istifa edip etmediği sorulduğunda “Ben öyle olduğunu düşünmüyorum” dedi.

S﻿tein, daha önce Hazine Müsteşarlığı yaptığı dönemde Truss’a danışmanlık yapmış, Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışı sırasında da Truss için çalışmıştı.

İ﻿ngiltere'de son günlerde, medyaya isimlerinin gizli kalması koşuluyla Truss adına konuşan kişilerin bazı sözleri tartışma yaratmıştı.

Muhafazakar Parti’nin bazı milletvekillerinin hafta sonu bazı Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya sert tepki göstermişti.

Sunday Times gazetesi, Truss’ın geçmişte Maliye ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan Sajid Javid’in “beş para etmez” olduğunu düşündüğünü yazmıştı.