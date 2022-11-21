İ﻿ran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi protestoculara destek vermeleri sonrası gözaltına alındı

Ghaziani, gözaltına alınması öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim son paylaşımım olabilir. Şu andan itibaren başıma ne gelirse gelsin, bilin ki her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkının yanındayım" demişti.