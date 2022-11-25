İstanbul’daki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşünde gözaltılar

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, H﻿aliç'te yürümek isteyen kadınlar, etrafları bu şekilde sarıldıktan sonra polis otobüsüne bindirildi

26 dakika önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde İstanbul’da Taksim Tünel'den başlaması planlanan yürüyüşe polis engel oldu, yürüyüşe katılmak isteyen kadınların bir kısmı gözaltına alındı.

Yürüyüşü örgütleyen 25 Kasım Kadın Platformu, bugünün ilk dakikalarında yaptığı paylaşımda gözaltı sayısının 200’ün üzerinde olduğunu duyurdu.

Platform, bir kişinin gözaltına alınırken bacağının kırıldığını, Beyoğlu’nda gözaltına alınan kişilerin saatlerce otobüslerde ters kelepçeyle bekletildiğini, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen kişilere yardım etmek isteyen avukatların binaya alınmadığını paylaştı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise TSİ 00.30 itibarıyla internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

25 Kasım Kadın Platformu, Kadıköy’de gözaltına alınan 12 kişinin ise serbest bırakıldığını açıkladı.

Valilik yürüyüş saati yaklaşırken Taksim-Kabataş Finiküler Hattı’nın kapatılmasına, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nun ise Şişhane ve Taksim duraklarında durmamasına karar vermişti.

Kolluk kuvvetleri ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin etrafına demir bariyerler yerleştirmişti.

D﻿iyarbakır'da da yürüyüşe izin verilmedi

Fotoğraf altı yazısı, D﻿iyarbakır'da polisler kalkanlarını kaldırarak görüntü alınmasını da engelledi

H﻿atice Kamer | Diyarbakır

Diyarbakır'da kadın dernekleri ve platformlarının yapmak istediği yürüyüşe, valiliğin 21 Kasım'da duyurduğu yedi günlük eylem ve yürüyüş yasağı nedeniyle izin verilmedi.

Dicle Amed Kadın Platformu ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından organize edilen program için kadınlar Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağında bir araya geldi ve kitlesel bir yürüyüşün ardından Rojava Parkı’nda basın açıklaması yapmak istedi.

Polis iki ayrı grubu çembere aldı ve basın açıklamasına da izin vermedi.

Sağanak yağmurun altında bir otobüs durağında bekletilen kadınlar, sık sık ''Jin Jiyan Azadi, Kadınlara Değil, Katillere Barikat'' sloganlarını attı.

Polis, kalkanlarıyla gazetecilerin de görüntü almasına izin vermedi.

Yaklaşık iki saat bekleyen kadınlar, yasağı ve uygulamayı alkışlarla protesto ettikten sonra dağıldı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyi ve doğusuna yapılan hava saldırılarını kınamak için basın açıklaması yaparken Diyarbakır'da gözaltına alınanlardan 31 kişi bugün serbest bırakıldı.

İki gün önce de dokuz kişi serbest bırakılmıştı. Bugün bırakılanlar arasında HDP ile eş başkanı Zeyyat Ceylan da var.

Kalan 7 kişinin gözaltı süresi devam ediyor.

Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin basın açıklaması yapmak isteyenlerden aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Amed İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı.