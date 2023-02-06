Kahramanmaraş depremine diğer ülkeler nasıl yardım sağlıyor?

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6 Şubat 2023, 21:11 +03 Güncelleme 47 dakika önce

6 Şubat sabahı 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ve sonrasında gerçekleşen depremlerin ardından sonra sayıda ülkeden taziye ve yardım mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yardımlar için temas hatlarının açıldığını, NATO ve Avrupa Birliği’ne ek olarak 45 ülkenin yardım tekliflerinin Ankara’ya ulaştığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekiplerinin depremden etkilenen kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirildiğini söyledi.

Hindistan hükümeti, Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden özel eğitimli köpek ekipleri ve ekipmanlarına sahip 100 personelden oluşan iki ekibin arama kurtarma operasyonları için afet bölgesine uçmaya hazır olduğunu belirtti.

Türk yetkililerle koordineli olarak sağlık ekipleri hazırlanıyor ve yardım malzemeleri gönderiliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 100 kişilik iki IL-76 uçağının gerekirse Türkiye'ye uçmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Suriye'ye Rusya'dan yardım teklifinde bulundu, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Tayvan itfaiye teşkilatı 130 kişilik bir ekibi, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesinin Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.

Avrupa Birliği "kriz müdahalesini" görüşecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından Pazartesi gecesi bir “kriz müdahalesi” toplantısı düzenleyecek.

Bu akşam yaplacak görüşmede Avrupa Komisyonu işbirliğinde AB destek önlemleri koordine edilecek.

AB, deprem sonrası sahadaki ilk müdahale ekiplerini desteklemek için 10 ekibin seferber edildiği bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, Türkiye'deki depreme ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

AB’nin arama kurtarma ekiplerini seferber ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sahadaki ilk müdahale ekiplerini desteklemek için Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan 10 'Şehirde Arama ve Kurtarma' ekibi hızla seferber edildi.

"İtalya ve Macaristan da Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeyi teklif etti.

AB'nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, gerekirse daha fazla desteği koordine etmek için Türkiye'deki yetkililerle doğrudan temas halinde."

İspanya, kent kurtarma ekipleri de Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor. İspanya İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer yetkililer koordineli bir şekilde çalışıyor.

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Yunanistan'dan taziye ve dayanışma mesajları

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başbakan Kiryakos Miçotakis

Yunanistan'da devlet yetkililerinin yanı sıra tüm siyasi partiler Türk halkının yaşadığı faciadan duydukları derin üzüntülerini paylaşan mesajlar yayınladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra TV kanallarına yaptığı canlı açıklamasında, “Yardım amacıyla Yunan EMAK (enkaz ve itfaiye) birimlerinin Türkiye’ye gönderildiğini" söyledi ve “Türkiye’nin talep etmesi halinde depremzedelere ilaç, çadır, battaniye ve sağlık ekipleri göndermeye hazır olduklarını” belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Miçotakis’in talimatından sonra C-130 askeri nakliye uçağı, 21 EMAK itfaiye/enkaz kurtarma komandosu, 2 enkaz kurtarma köpeği, 5 doktor, Yunan deprem dairesi başkanı sismolog Efthimios Lekkas, Türkiye’ye gönderildi.

Atina Ortodoks Kilisesi Başpiskopos’u İeronimos da “Dost Türk halkına geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Hollanda ve Belçika depremzedeler için yardım sağlıyor

Hollanda Kızılhaçı, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.

Kızılhaç’tan yapılan açıklamada, “Enkaz, toz, umutsuzluk, üzüntü. Saniyeler içinde, büyük bir deprem Türkiye ve Suriye'deki insanların hayatını tamamen paramparça etti. Enkaz altındaki insanları aramak, tıbbi yardım sağlamak ve her şeyini kaybetmiş insanlara bakmak için yardım edeceğiz” dendi.

Belçika’daki Flaman hükümeti, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenler için, 200 bin euroluk bir acil yardım paketi oluşturdu.

Yerel hükümetin Başbakanı Jan Jambon, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ayrılan 200 bin euroluk acil yardımın hızlı ve hedefli bir şekilde nasıl kullanabileceğini araştırdıklarını söyledi.

Jambon, “Daha fazla yardıma ihtiyaç olduğu ortaya çıkarsa, bu rakam daha da artırılacak. Hükümet olarak bunu inceleyeceğiz” dedi.

Fransa'dan 139 kişilik kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıkıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 139 arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Darmanin, "[Fransa] Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine, sivil savunmadan 139 arama kurtarma görevlisi Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında bu akşam Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacaktır. Fransa bu korkunç koşullarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir" yazdı.

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İtalya’dan arama kurtarma için ilk ekip yola çıktı

DHA'ya göre İtalya İçişleri Bakanlığı’na bağlı acil durum ve itfaiye ekiplerinden oluşan ilk sivil savunma ekibinin, deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi.

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ABD: Etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız

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ABD Başkanı Joe Biden, depremden etkilenen bölgelere acil destek yetkisi verdiğini ve yönetiminin Türkiye'de yetkililerle yakın temasta çalıştığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"ABD, Türkiye'yi ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran bu büyük depreme şimdiden yanıt veriyor. Ekibime, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yetkililer ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde olmaları talimatını verdim.

"Türkiye'ye ilkyardım desteğimiz başladı ve Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşları ile çalışarak depremlerin etkilerine yanıt veriyoruz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu depremlerlerden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. "

İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi dahil acil destek gönderiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, İngiltere'nin Türkiye'ye acil destek gönderdiğini söyledi.

Cleverly'nin açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"İngiltere 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi, ekipman ve kurtarma köpekleri de dahil olmak üzere Türkiye'ye acil destek gönderiyor. Suriye'de İngiltere tarafından finanse edilen Beyaz Baretliler acil duruma yanıt vermek için kaynaklarını seferber etti. Gerektiğinde daha fazla destek sağlamaya hazırız."

İsrail'den yardım

İsrail yetkilileri de Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dünya çapında ve bize yakın bölgelerde yaptığımız şey bu" dedi.

Netanyahu, Türkiye hükümetinin isteği üzerine bu kararın verildiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "İsrail Devleti adına Türkiye'nin güneyinde yaşanan deprem nedeniyle Türk halkına derin üzüntülerimi bildiririm. Kalbimiz depremden zarar görenlerin yanında. Dışişleri Bakanlığımızı bir acil yardım programı hazırlamak için görevlendirdim" dedi.

Özbekistan’dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi

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