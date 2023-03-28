Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor, gözaltılar var

Fotoğraf altı yazısı, Paris'te protestocular

28 Mart 2023

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi için değişiklik nedeniyle düzenlenen grev ve protestolar büyüyerek devam ediyor. Salı günü ülke genelinde düzenlenen yürüyüşlerde polis yer yer protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

En büyük işçi sendikası CGT, Paris'te yarım milyona yakın kişinin protestolara katıldığını bildirirken, Paris polisi bu sayıyı 93 bin olarak verdi ve 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BBC'ye konuşan 22 yaşındaki protestocu Salome, Paris'te polisin kendisini gözaltına aldığını ve kelepçelediğini söyledi.

"Yanımda elleri kelepçeli başka insanlar da vardı. Sonra bizi tehdit etmeye ve korkutmaya başladılar. Tamamen pasif bir protestocuydum, bizi gözaltına almaları için hiçbir sebep yoktu" dedi.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda çeşitli kentlerde eylemciler çöp kutularından barikatlar yaparak, ateşe verdi.

Nantes ve Rennes şehirlerinde barikatlardan bazı yollar trafiğe kapandı. Rennes'de bir araç yakıldı, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları dağıttı.

Nice şehrinde polis devlet dairelerinin önlerine yığılarak ateşe verilen çöp kutularını temizlerken, Lyon'da polis eylemcilere gazla müdahale etti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Paris'te eylemlere katılan demiryolu işçileri

Clermont-Ferrand kentindeki CGT temsilcisi Philippe Martinez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geri adım atmaya çağırdı ve emeklilik reformunun tekrar tartışılması gerektiğini söyledi.

Fransa'da protestolara ek olarak grevler de düzenleniyor.

Petrol rafinerilerindeki grev üçüncü haftasına girdi ve ülke genelinde yakın sıkıntısı yaşanıyor.

Paris'teki turistik Eiffel Kulesi de grev nedeniyle kapalı.

Öte yandan CGT ay başından beri Paris'te çöp toplama işçilerinin devam ettirdiği greve ara verileceğini açıkladı. Şehirde binlerce ton çöp sokaklarda bekliyor.

Toulouse School of Economics'ten ekonomist Emmanuelle Auriol, grevlerin mali etkisinin çok fazla olmadığını belirtiyor. BBC'ye konuşan Auriol, yine de bazı sektörlerin diğerlerinden daha kötü etkilediğini ekliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Paris'te çöpler ay başından bu yana toplanmıyor

Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Fransa genelinde şiddetlenen protestolar devam ederken "Bu reform lüks değil, mecburiyet" demişti.

Geçtiğimiz Perşembe günü 1 milyondan fazla kişi ülke genelindeki eylemlere katıldı. Polis 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polisin yaralandığını açıkladı.

Pazar günü sol muhalefet lideri Jean-Luc Mélenchon sukünete dönmek için "çok basit bir yol var" dedi ve bunun da yasayı geri çekmek olduğunu belirtti.