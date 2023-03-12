Erdoğan Hatay'da da helallik istedi: 'Böylesi bir felakette kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değil'

Kaynak, @Akparti Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

bir saat önce

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'a gitti. Hatay'da Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaret eden Erdoğan, "Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen helallik istemektir" dedi.

Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduklarını söyleyen Erdoğan, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Erdoğan, "Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi" dedi.

Yeni konutları inşası için gereken hazırlıkları süratle yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca böylesi bir felakette "kimi aksaklıkların yaşanmamasının mümkün olmadığını" vurguladı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

"Ana muhalefet başkanı… Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz fakat böyle bir iftira içine girilir mi? Buraya gelmediğimi iddia etti. Daha ilk gün her türlü gayreti, gösterdik...

"Çiftçilerimize destek ödemeleri peşin yapılıyor. Pek çok kalemde destek veriyoruz. Akşam yalan, sabah yalan maalesef ana muhalefetin başındaki zat destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok."

Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremin ilk günlerinde müdahale etmekte gecikilmesine ilişkin olarak, “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremlerden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Varank, Malatya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşletmede oluşan hasara ve işletmenin büyüklüğüne göre, 1 milyon liraya kadar faizsiz ve ilk yılı geri ödemesiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisi vereceğiz" dedi.

Deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda ise tutuklu sayısı 279'a yükseldi.