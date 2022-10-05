Alec Baldwin setteki ölüm ile ilgili Halyna Hutchins'in ailesi ile mahkeme dışında anlaştı

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50 dakika önce

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ölüme yol açan olayla ilgili davada Halyna Hutchins'in ailesi ile anlaştı.

Baldwin’in de aralarında olduğu filmin yapımcıları, ihmal gerekçesiyle dava edilmişti.

Mahkemenin onayına sunulacak olan anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı.

Hutchins’in dul kalan eşi Matthew Hutchins, tüm tarafların yaşananın bir kaza olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Rust isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı.

Çekimlerin yeniden başlayacağı ve Matthew Hutchins’in de yapımcılar arasında olacağı kaydediliyor.

Matthew Hutchins yaptığı açıklamada, eşinin son işine saygı amacıyla da orijinal kadronun korunmasını istediklerini söyledi.

Suçlama yapma niyetinde olmadığını da ifade eden Hutchins, “Hepimiz biliyoruz ki Halyna’nın ölümü korkunç bir kazaydı” dedi.

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan gerçek mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B﻿aldwin de mesaj verdi

64 yaşındaki Baldwin de Instagram hesabından bir açıklama yayımladı ve kamu davasının sonlanmasından mutlu olduğunu kaydetti.

“Bu zorlu süreçte herkes Halyna’nın oğlu için en iyisini yapma arzusuna sadık kaldı” diyen Baldwin, katkı veren herkese de teşekkür etti.

Aynı olayda yaralanan filmin yönetmeni Joel Souza da kendisini “Halyna’yı gururlandırmaya” adayacağını söyledi.

Filmin yapımcıları yaklaşık bir yıl önceki olayda ihmal nedeniyle para cezası aldı.

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının "sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir şekilde dikkat göstermedi" denildi.

Kuruluş, yapımcı şirkete maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum etti.