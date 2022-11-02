K﻿uzey Kore ilk kez deniz sınırının güneyine füze fırlattı

15 dakika önce

Kuzey Kore, bu hafta Güney Kore ile ABD'nin yarımada çevresindeki ortak askeri tatbikatını kınamış ve "güçlü adımlar atmakla" tehdit etmişti.

H﻿em Güney Kore hem de Japonya'nın askeri otoriteleri, Çarşamba sabahı atılan füzelerin seyrini doğrulayarak, bunlardan birisinin Kuzey Sınır Çizgisi'ni 26 kilometre kadar aştığını belirledi.

G﻿üney Koreli askeri yetkili Kang Shin-chul, füze denemelerinin "son derece olağandışı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi ve bunun Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey Sınır Çizgisi'nin aşılması olduğunu hatırlattı.