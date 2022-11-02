K﻿uzey Kore ilk kez deniz sınırının güneyine füze fırlattı

Kuzey Kore füze denemesi

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K﻿uzey Kore, 1953'te sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey-Güney arasındaki deniz sınırının güney tarafına füze fırlattı.

Pyongyang'ın fırlattığı 10 füzeden biri, Güney Kore'ye ait Ulleungdo adası yakınlarına düştü.

Yerel saatle sabah 09:00'da (TSİ 03:00) fırlatılan füzeler nedeniyle adada sirenler çaldı, sığınaklarda toplanmak üzere alarm verildi.

G﻿üney Kore füze denemelerini kınadı, Yoon Suk-yeol ülkenin güvenlik konseyini toplantıya çağırdı.

Kuzey Kore, bu hafta Güney Kore ile ABD'nin yarımada çevresindeki ortak askeri tatbikatını kınamış ve "güçlü adımlar atmakla" tehdit etmişti.

H﻿em Güney Kore hem de Japonya'nın askeri otoriteleri, Çarşamba sabahı atılan füzelerin seyrini doğrulayarak, bunlardan birisinin Kuzey Sınır Çizgisi'ni 26 kilometre kadar aştığını belirledi.

F﻿üzenin düştüğü yer, Güney Kore'nin Sokcho kentinin 57 kilometre doğusu ve Ulleungdo adasının 168 kilometre kuzeybatısı.

G﻿üney Koreli askeri yetkili Kang Shin-chul, füze denemelerinin "son derece olağandışı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi ve bunun Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey Sınır Çizgisi'nin aşılması olduğunu hatırlattı.