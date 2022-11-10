Brittney Griner: Rusya'da mahkum olan basketbol yıldızı zorunlu çalışma kampına gönderildi

Kaynak, Getty Images

10 dakika önce

Rusya’da esrar bulundurmak suçundan 9 yıla mahkum edilen Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner, bulunduğu cezaevinden, zorunlu çalışma kampı niteliğinde başka bir infaz kurumuna gönderiliyor.

Olimpiyat şampiyonu 32 yaşındaki Griner, 17 Şubat'ta bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova'daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı.

Bu olaydan 7 gün sonra Rusya Ukrayna’yı işgal etti.

Birçok kişiye göre Griner’ın tutukluluğu ve mahkumiyeti siyasi bir nitelik taşıyor.

Griner’ın avukatları, basketbol yıldızının nereye götürüldüğünün bilinmediğini söyledi.

Rusya’da zorunlu çalışma kampı niteliği olan infaz kurumlarının kökenleri gulag adıyla bilinen esir kamplarına uzanıyor.

Griner’ın gözaltına alındığı sırada üzerinde 1 gramdan daha az esrar maddesi olduğuna inanılıyor.

Rusya’da üzerinde 6 gramdan az esrar bulunduranlar, para cezası ya da 15 gün özgürlükleri sınırlandırılarak cezalandırılıyor.

Temyiz başvurusu da reddedilen Griner’ın nerede olduğuna dair iki hafta kadar haber alınamayabileceği ifade ediliyor.

“Amacım onu eve getirmek”

Kaynak, Getty Images

Griner’ın durumu Beyaz Saray’daki ara seçim basın toplantısında Başkan Joe Biden’a da soruldu.

Biden, ünlü basketbolcunun durumunu yakından takip ettiğini ve Vladimir Putin’in mahkum takası konusunda daha ciddi şekilde tartışmayı kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Joe Biden, “Amacım onu eve getirmek” dedi.

ABD Temmuz ayında Rusya’ya mahkum takası önerisi yapmıştı.

Birçoklarına göre dünyanın en iyi kadın basketbolcusu olan Griner, 2014'ten beri ABD sezonu dışında EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da oynuyordu. Rusya'ya gitmesinin sebebi de buydu.

WNBA oyuncularının yarıya yakını Amerika’daki sezon bitimiyle yurt dışında oynuyor. Rusya'da oyunculara ABD'den beş kat daha fazla ödeme yapılabiliyor.