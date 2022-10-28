Rusya Herson'da sivillerin tahliyesini sonlandırdı
Paul Kirby | BBC News
Ukrayna ordusundan bir saldırı bekleyen Rusya yetkilileri, Herson şehrinin güneyinden sivillerin tahliye edilmesi operasyonunun tamamlandığını açıkladı.
En az 70 bin kişi Dinyeper Nehri'ni geçerek şehirden ayrıldı.
İşgal yetkilileri sivillerin "Rusya'nın güvenli bölgelerine" gönderildiğini söyledi.
Buna Ukrayna'nın, Rusya işgali altındaki toprakları da dahil.
Ukrayna bunun zorunlu tahliye olduğunu iddia ediyor.
"Herson'u savunmaya hazırlanıyoruz" diyen Rus komutan Aleksandr Khodakovsky, bunu kolaylaştırmak için sivillerin şehirden çıkarıldığını ifade etti.
Herson bölgesi; Donetsk, Luhansk ve Zaporijya gibi Rusya'nın düzenlediği ve uluslararası toplumun tanımadığı referandumların ardından 30 Eylül'de ilhak etmişti.
Bölgedeki Herson şehri de Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarına girmesinden kısa bir süre sonra işgal edilmişti.
Fakat geçen haftalarda Ukrayna kuvvetleri, Dinyeper'in batı kıyısındaki toprakları yeniden ele geçirdi.
Ukrayna yetkililerine göre cephe, şehirden 30 kilometre uzaklıkta.
Rusya, Ukrayna tarafından yakın zamanda bir saldırı beklediklerini söylüyor.
Ancak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov karşı saldırının zor olduğunu, sert zemin koşulları ve yağmurlu hava nedeniyle tekerlekli ordu araçlarını kullanmanın zorlaştığını söyledi.
Rusya'nın Herson'a vali olarak atadığı Vladimir Saldo da 150 ila 170 bin arası sivilin şehirde kaldığını söyledi.
Şehrin savaş öncesi nüfusu 300 bindi.
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri ve Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov, Çeçen birliğinin bu hafta bölgede büyük kayıp verdiğini bildirdi.
Ukrayna saldırılarında 23 askerin öldüğünü açıkladı.
Ukrayna askeri sözcüsü Natalya Humenyuk, Rusya'nın Dinyeper'in sağ kıyısını elinde tutmaya çalıştığını ancak nehrin diğer kıyısını da savunmaya hazırlanmasının "sağ kıyıyı ellerinde tutmalarının çok muhtemel olmadığını anladıklarını" gösterdiğini söyledi.