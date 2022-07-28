Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer güçlerimizi seferber etmeye hazırız

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48 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerini seferber etmeye hazır olduğunu söyledi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü krizle baş etmeye hazır" dedi.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA’ya göre, Kore Savaşı sonrası ilan edilen ateşkesin 69. yıldönümü etkinliğinde konuşan Kim Jong-un, "ABD'yle askeri çatışmaya hazırız" diye konuştu.

Güney Kore'nin yeni yönetimini de ilk kez eleştiren Kim, Seul yönetiminin "savaşa doğru ilerlediğini" savundu.

Kim, konuşmasında, "Kuzey Kore, ABD’nin nükleer tehdidi ile başa çıkmak için acilen savunmasını güçlendirmeli. Düzenli tatbikatlarımızın ABD tarafından provokasyon olarak yorumlanması yanlış. Güney Kore bize karşı önleyici bir saldırı düzenlerse, hükümeti ve ordusu yok edilecek" ifadelerini kullandı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin yedinci kez nükleer deneme yapmaya hazırlandığından şüpheleniyor.

Kuzey Kore en son 2017'de nükleer deneme gerçekleştirdi, bu yıl ise 31 kez füze denemesi yaptı.

ABD'ye göre Kuzey Kore her an nükleer deneme gerçekleştirebilir. ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, "Pyongyang bu yıl rekor sayıda füz denedi" dedi.

Kore Yarımadası'nda gerginlik giderek artıyor.

Güney Kore ve ABD, Haziran ayında Japon Denizi yönüne 8 balistik füze gönderdi. Füzelerin yedisi Güney Kore’den, biri ABD’den atıldı.

1950-53 yıllarında Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasındaki Kore Savaşı ateşkesle sonlanmış olsa da, Kuzey Kore bunu ABD’ye karşı bir galibiyet olarak yorumluyor ve her yıl “Zafer Günü” kutlamaları düzenliyor.

Kuzey Kore savaşın eşiğinde mi?

BBC Tokyo Muhabiri Rupert Wingfield-Hayes'in analizi

Kim Jong-un’un sözleri kulağa korkutucu geliyor ancak Kuzey Kore’nin özellikle bu tür anma etkinlikleri sırasında abartılı ifadeler kullandığına daha önce de tanık olduk.

Ancak bu sözlerden, Kuzey Kore liderinin yeni Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol’a karşı ne kadar kızgın olduğunu anlıyoruz.

Mayıs’ta göreve gelen Yoon, Kuzey Kore’ye karşı çok daha agresif bir savunma politikası uygulamaya karar verdi.