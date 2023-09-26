Dağlık Karabağ: Hankendi'de yakıt deposundaki patlamada 20 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Kaynak, Reuters

42 dakika önce

Dağlık Karabağ'da bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi öldü, 300'e yakın kişi de yaralandı.

Yerel Ermeni yetkililer, Pazartesi akşamı bölgenin başkenti Stepanakert (Azerice adıyla Hankendi) yakınlarındaki tesiste meydana gelen patlamanın ardından 290 kişinin hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan onlarcasının "durumunun hala kritik olduğunu" söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Reuters haber ajansı, yangının uydu görüntülerini inceleyerek yerini Stepanakert yakınındaki Berkadzor bölgesi olarak belirledi, ancak zamanlamayı doğrulayamadı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yetkililere göre, onlarca insan patlamanın meydana geldiği tesiste yakıt için sıra bekliyordu. Azerbaycan'ın 10 aydır süren ablukasının yakıtın yanı sıra gıda ve su sıkıntısına da yol açtığı belirtiliyor.

Azerbaycan ordusunun geçen haftaki 24 saat süren operasyonu, Ermeni güçleri silah bırakmaya ve otuz yıllık ayrılıkçı yönetimin ardından Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a "yeniden entegrasyonu" için görüşmelere başlamaya zorladı.

Azerbaycan, bölgedeki Ermenilerin haklarına saygı gösterme ve erzak tedariki sözü verirken, birçok yerel sakin misillemeden korkarak Ermenistan'a gitmeye karar verdi.

Ermenistan hükümeti, Salı sabahı itibarıyla Dağlık Karabağ'dan ülkeye geçiş yapanların sayısının 13.500'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin bir kısmı bölgeyi terk ediyor

Moskova, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin tahliyeye yardımcı olduğunu, Pazartesi gecesi barış gücü kampında yaklaşık 700 kişi kaldığını söyledi.

Rus barış gücü askerleri, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri arasında altı hafta süren savaşın Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesle sona erdiği 2020 yılından bu yana bölgede bulunuyor.

Patlama, Hocalı kasabasında Azerbaycanlı yetkililer ile Ermeni temsilciler arasında yapılan ikinci tur görüşmelerden saatler sonra meydana geldi.

Görüşmelerin ilk turu geçen hafta yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin "yapıcı bir atmosferde" gerçekleştirildiği ve görüşmelerde bölgeye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir gün önce askeri bir kamyonun mayına çarpması sonucu iki askerinin öldüğünü söyledi.