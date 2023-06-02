Macaristan Başbakanı Orban: Tanrı'ya şükür Erdoğan kazandı, onun kazanması için çok dua ettim

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Yazan, Tarık Demirkan

Unvan, Budapeşte

2 Haziran 2023, 17:58 +03 Güncelleme bir saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cuma günleri devlet radyosunda yaptığı haftalık sohbet toplantısında bu kez bir soru üzerine Türkiye’deki seçimlerle ilgili görüşlerini açıkladı. Orban, “Sayın Erdoğan’ın tekrar başkanlığa seçilmesiyle sırtımızdan büyük bir yük kalktı. Erdoğan’ın tekrar seçilmesini dilemekle kalmadık. Samimi söylüyorum, Tanrı'ya şükür Erdoğan kazandı. Onun kazanması için çok dua ettim” dedi.

“Eğer Sayın Erdoğan bu seçimi kaybetseydi bu bizim için, açık söylüyorum bir trajedi olurdu” diyen Orban’a göre Türkiye’deki seçim Erdoğan ve muhalefet lideri arasında değil, Erdoğan ve George Soros (Soros György) arasındaydı.

Bilindiği gibi liberal görüşleriyle tanınan Macar asıllı Amerikalı milyarder Macaristan’daki seçimlerde Viktor Orban tarafından "Macar ulusal çıkarlarının en büyük düşmanı" olarak görülüp gösterilmiş, seçim döneminde Macaristan sokakları Soros karşıtı afiş ve posterlerle donatılmıştı.

'Mültecilerin durdurulması ve doğal gaz güvenliği Erdoğan sayesinde'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Eğer birleşik muhalefet lideri, yani Soros’un adamı Türkiye’deki seçimleri kazansaydı, seçimlerin ardından hemen Türkiye’den birkaç milyon mülteci Avrupa’ya doğru yola çıkardı” dedi.

Viktor Orban'a göre Erdoğan, hem mültecileri Avrupa’ya göndermeme ve hem de Rus doğal gazını Avrupa istikametinde kesmeme konusunda Avrupa için bir garanti oluşturuyor.

Orban’ın 12 yıllık iktidarı döneminde Türkiye ile olan ilişkiler sürekli ve kararlı bir şekilde gelişiyor.

Orban ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Macaristan arasında inkâr edilmeyen ve hayatın her alanını kapsayan bir stratejik ortaklık programı geliştirdi. Bu program ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatın hemen her sektörünü kapsıyor.

'Berlin-Moskova-Ankara üçgenine dikkat'

Macaristan Başbakanı bugünkü konuşmasında, ülkesinin üç ülkeye özel önem verdiğini vuruglayarak, "Berlin-Moskova-Ankara üçgenine dikkat" dedi.

Orban, “Hayatımız bu başkentler tarafından oluşturulan coğrafi üçgenin içinde cereyan ediyor. Bu nedenle de bu merkezlerle istikrarlı bir ilişki içinde olmalıyız" diye konuştu.

Ancak gözlemcilere göre Macaristan’ın bu üç ülke arasında en yakın ilişkisi olan ülke, Türkiye.

Viktor Orban seçim gecesi, sandıkların açılmasından ve Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren ilk sonuçların hemen ardından telefonla Erdoğan’ı aramış ve tebrik etmişti.

Orban böylece Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin hemen ardından, Erdoğan'ı tebrik eden ikinci lider olmuştu.