AYM, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'ye hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda Hazine yardımı üç katı olarak ödeniyor.

Bu kapsamda, HDP’ye toplam 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi.

Ancak HDP, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçime katılmadı.

Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle AYM'ye başvurdu.

Başsavcılık, söz konusu 400 milyon 228 bin TL’lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, Hazine'ye aktarılmasını istedi.

AYM ise bugünkü kararıyla talebi reddettmiş oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak AYM, oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talebi reddetmişti.

HDP’nin kapatılması talepli davada da sona yaklaşıldı.