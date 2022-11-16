İYİ Parti, Altılı Masa'nın reddettiği BTP ile muhafazakar seçmene ulaşma hesabı yapıyor

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A﻿yşe Sayın | Ankara

Kaynak, BTP Fotoğraf altı yazısı, Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile

Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) Altılı Masa’ya dahil olma önerisi, Pazartesi günü yapılan toplantıda kabul görmedi. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre, masanın BTP ile genişlemesi önerisini masaya götüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu partiyle seçim ittifakı için kapılarını açık tutuyor.

2018 seçimlerinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a listelerini açarak Meclis'e girmesini sağlayan İYİ Parti, özellikle “muhafazakar seçmene" ulaşmak için bu kez BTP Başkanı Hüseyin Baş’ı parlamentoya taşıma hesabı yapıyor.

Neden kabul görmedi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde pazartesi günü yapılan Altılı Masa toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de Akşener’in getirdiği “BTP’nin masaya dahil olması” önerisiydi.

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki liderlerin bu öneriye sıcak bakmadığı yansıyan bilgilerden.

Altılı Masa’nın başta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması olmak üzere bir yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalarla önemli yol alındığı, bu aşamadan sonra yeni katılımların, masanın çalışmalarını sekteye uğratabileceği değerlendirildi.

İYİ Parti kaynaklarına göre Akşener de bu konuda çok ısrarcı olmadı. Ancak, siyasi partilerin isterlerse kendi kararları doğrultusunda farklı partilerle “seçim işbirliği” yapabileceği masada yer alan partilerin kurmayları tarafından dile getirildi.

Kaynak, Getty Images

Muhafazakar seçmenden oy hesabı

İYİ Parti kulislerinde, BTP ile seçim işbirliğine sıcak bakıldığı belirtilirken, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın, İYİ Parti listelerinden ve seçilebilecek bir yerden aday gösterilmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekiliyor.

İYİ Parti kurmaylarına göre BTP ile seçim ittifakı, “muhafazakar seçmenin” partiye kazandırılmasında önemli rol oynayabilir.

İYİ Parti tabanında “seküler” seçmenin yoğun olduğuna dikkat çeken bir parti yöneticisi, “BTP’nin iyi bir kadın örgütlenmesi var. Bizim giremediğimiz yerlere onlar girebiliyor. Benim giremediğim evlere girebiliyorlarsa, bunun seçim sonuçlarına olumlu etkisi olur” görüşünü dile getiriyor.

Altılı Masa’dan BTP’ye vize çıkmamasının nedeni olarak da CHP dışındaki siyasi partilerin muhafazakar seçmene hitap ediyor olmasının etkisi olduğu düşünülüyor. Akşener’in bu nedenle BTP’nin masaya alınması konusunda çok ısrarlı olmadığı ifade ediliyor.

Yeni ittifakla kapı açılabilir mi?

Kulislerde Mustafa Sarıgül’ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) de Altılı Masa’ya dahil olmak istediği bir süredir konuşuluyor.

Ancak, Altılı Masa’nın genişlemeye kapılarını kapatması nedeniyle, bir siyasi partinin TDP’ye listelerini açması gerekiyor.

Başta CHP olmak üzere, masada yer alan küçük partilerin Meclis'e girmek için CHP ve İYİ Parti listelerinden aday gösterilebileceği, yeni partilerin katılımı ile “liste sıkıntısı” yaşanacağı için sıcak bakılmıyor.