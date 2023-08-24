Prigojin'in yolcu listesinde olduğu uçağın düşmesi Rusya'da nasıl karşılandı?

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Yazan, Will Vernon

Unvan, BBC, Moskova

24 Ağustos 2023

Rusya sürprizlerle dolu bir ülke.

Bu yaz insansız hava araçlarının Moskova'nın merkezine birkaç kez saldırıp patlamalara yol açması ve binalara zarar vermesi burada yaşayanları şoke etti.

Ardından Rus rublesi beklenmedik bir düşüş yaşadı ve dolar kuru kısa süreliğine 100 rublenin üzerine çıktı.

Buna, Ay'a yapılan başarısız bir misyon da eklendi. Rusya'nın 'Luna-25' uzay aracı, geçen hafta başarısız bir iniş denemesi gerçekleştirdi ve Ay’ın yüzeyine çarparak uzay boşluğunda kayboldu.

Ancak Yevgeni Prigojin'in uçağının Rusya'nın Tver Bölgesi'nde bir ateş topu halinde düştüğü haberi duyulduğunda pek şaşıran olmadı. Aslında Rusların çoğu belki de bunun daha erken olmamasına şaşırmıştı.

Yevgeni Prigojin'i tam olarak nasıl bir kaderin beklediğine dair Rusya'da haftalardır spekülasyonlar yapılıyordu. İki ay önce paralı asker grubu Wagner'in lideri kısa süreli isyanını başlattı.

Paralı askerleri büyük bir Rus şehrini ele geçirdi ve hatta Moskova'ya doğru yürüdü. İsyana son verilmesinin ardından birçok kişi Prigojin'in günlerinin sayılı olduğunu düşünüyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Haziran'daki isyan girişiminde Prigojin, Wagner askerlerinin kuşattığı Rostov on Don'da video yayınlamıştı

Sonuçta isyan Kremlin için ciddi bir utanç kaynağıydı ve Putin affedip unutacak biri değil.

Uçağın düşmesinden yaklaşık bir saat sonra Rusya Federal Havacılık Ajansı Rosaviatsiya, Yevgeni Prigojin'in adının yolcu listesinde yer aldığını doğrulayan bir açıklama yayınladı.

Bu Rosaviatsiya için alışılmadık derecede hızlı. Ajansın bu tür olaylara tepki vermesi genellikle çok daha yavaş oluyor. Bu durum soru işaretleri doğurdu.

Rus devlet televizyonu habere çok kısa süre ayırdı. Sadece hükümet yetkililerinin açıklamasını alıntıladı, herhangi bir yorum yapmadı. Kremlin kontrolündeki Channel One, akşamki ana haber bülteninde habere sadece 30 saniye ayırdı.

Rusya'da devlete bağlı televizyon kanallarının sıklıkla haber yapma tarzına ilişkin resmi talimat alana kadar bekledikleri biliniyor.

Wagner grubuna gelince, paralı askerlerle bağlantılı Telegram kanalları Prigojin'in "Rusya’ya ihanet edenler tarafından öldürüldüğünü" iddia etti.

St Petersburg kentindeki Wagner Genel Merkezi'nde derme çatma bir anma köşesi hazırlandı. Rus medyasındaki görüntülerde insanların buraya çiçek ve mum getirdiği görülüyor.

Kaynak, Reuters

Dikkatler şimdi uçakta yaşananlara çevrildi. Rus medyasına göre incelemeyi yürütenler "dış müdahale” de dahil olmak üzere bir dizi olası nedeni araştırıyor.

Olayla ilgili yorum yapan siyasi analist Tatiana Stanovaya, önemli olanın uçak kazasının nedeni değil, diğer potansiyel isyancılara gönderdiği mesaj olduğunu söyledi: